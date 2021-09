Gobernador Camacho denuncia que sin orden judicial impiden el viaje de su padre a EE.UU.

El Gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho denuncio en su redes sociales de twitter que la policía impide el viaje de su padre a EEUU.

Camacho asegura que no hay ninguna orden judicial que prohíba la salida de su progenitor del País, así mismo se lee en el mensaje que esta no sería la primera vez que sucede esta situación.

Nuevamente se trata de impedir que mi padre viaje a EEUU, el debe acompañar a su esposa a ese país por un tema de salud.Está en VVI y no le permiten abordar. No hay ninguna orden judicial, su delito es ser familiar del Gobernador de Santa Cruz. Digan si eso no es abuso y revancha

— Luis Fernando Camacho (@LuisFerCamachoV) September 25, 2021