Diputado evista insiste en la inhabilitación de 5 candidatos por no renunciar a sus cargos, alista un recurso

El diputado evista Héctor Arce alista una acción de cumplimiento ante las salas constitucionales para inhabilitar a cinco candidatos a la presidencia, por no haber renunciado a sus cargos. Reconoce que esta vía puede frenar las elecciones generales si se daría curso y también admite que la sentencia constitucional 032 está vigente desde 2019.

Rodríguez, Reyes Villa, Copa, Fernández y Paz. Foto: RTP

Fuente: ANF

El legislador busca la inhabilitación de cinco aspirantes a la presidencia del Estado: Andrónico Rodríguez, presidente del Senado; Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra; Eva Copa, alcaldesa de El Alto; Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba y Rodrigo Paz, senador.

“Esta acción puede frenar la postulación de esos cinco (candidatos) y eso prácticamente dejaría descabezado este proceso electoral”, advirtió el legislador, aunque precisó que el gobierno con los órganos del Estado “han ido cerrando filas”. De todas maneras, dijo que presentará la acción en las próximas horas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En el mes de junio, ya existió un intento de inhabilitar a esos candidatos a través de una acción de cumplimiento que fue retirada. En esa oportunidad, el vocal Gustavo Ávila dijo que está vigente la sentencia constitucional 0032/2019 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de julio de 2019, que establece que aquellos que ocupen cargos públicos electos y sean candidatos no están obligados a renunciar a sus cargos tres meses antes del día de la elección.

Arce cuestiona esa sentencia, pese a que fue emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional durante el gobierno de Evo Morales, además se aplicó en esas elecciones generales. En ese tiempo el oficialista Movimiento al Socialismo no observó la misma. Sin embargo, ahora la rechaza bajo el argumento que los magistrados no tienen la competencia para “modificar” la carta magna.

“El Tribunal Supremo Electoral como árbitro de este proceso electoral no está haciendo cumplir la Constitución Política del Estado en relación a que las autoridades electas, hoy, conforme establece la Constitución deben renunciar tres meses antes de postularse a un nuevo cargo, a excepción del presidente y vicepresidente”, sostuvo el diputado.

Varios legisladores son candidatos, intentan volver a postular como legisladores, algunos hacen un enroque para pasar de diputados a senadores y viceversa. Ellos tampoco renunciaron amparándose en la sentencia constitucional.

Consultado sobre tras la decisión del TSE que señaló que Evo Morales no puede ser candidato porque no fue inscrito y porque la sigla Evo Pueblo no existe en el registro del organismo, Arce señaló que este fin de semana se realizará un ampliado “decisivo” en Lauca Ñ. Sobre si el expresidente puede ir en otra candidatura que no sea la presidencia y la vicepresidencia, sino en una senaturia o diputación, sostuvo que sus organizaciones sociales decidieron que sea el candidato presidencial.

Aunque dijo “que no está buscando una pega, un cargo por ahí. Entonces, vamos a todavía tener algunas determinaciones”, añadió en declaraciones a esta agencia.

/NVG/