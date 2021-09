Gobierno anuncia que el miércoles llegan a Bolivia las 370 mil segundas dosis de Sputnik-V

Fuente: Página Siete Digital

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, aseguró este lunes que en dos días llegarán las 370 mil segundas dosis de Sputnik-V, anunciadas la pasada semana por el presidente Luis Arce. El nuevo lote de vacunas contra la Covid-19 tiene previsto inocular a todas las personas programada para una segunda dosis hasta mediados de octubre.

«Anunciamos que el día miércoles vamos a contar ya con 370 mil segundas dosis de Sputnik-V», manifestó Auza, tras la presentación del informe epidemiológico semanal.

Respecto a la posibilidad de realizar un refuerzo de la inoculación con una tercera dosis, la autoridad dijo que «se puede realizar», pero una vez que «estudios serios» lo recomienden.

«La posición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que no se deben aplicar dosis de refuerzo y a esa nos adherimos. No por el hecho de no querer aplicar, que bien se puede realizar, pero eso después de que estudios serios y no manifestaciones demuestren dicha necesidad».

La autoridad afirmó que el país superó el 57% de población vacunada, pero recalcó que «no es suficiente todavía para poder controlar la pandemia».

«Tenemos que seguir trabajando. Nos resta más del 40% de la población que necesita recibir su primera y segunda dosis. Nuestros esfuerzos deben estar orientados a que nuestras poblaciones rurales, toda la población boliviana, reciba la primera y segunda dosis de la vacuna», subrayó.