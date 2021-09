Gobierno de Venezuela anuncia primeros acuerdos con la oposición

La delegación del Gobierno venezolano anunció este lunes (06.09.2021) los primeros dos acuerdos parciales con la oposición tras la segunda fase de negociaciones en Ciudad de México, donde dialogaron desde el 3 de septiembre hasta ahora.

Los dos acuerdos son «la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba» y la «protección económica y social de los venezolanos», expuso Jorge Rodríguez, el representante del oficialismo venezolano y presidente de la Asamblea Nacional.

«Se refiere principalmente a la necesidad de que Venezuela rescate, recupere los activos, recupere el dinero que se encuentra depositado en cuentas en el extranjero y que no le pertenecen a nadie más sino a cada mujer y a cada hombre de la República Bolivariana de Venezuela», declaró Rodríguez a los medios.

El chavista anunció que retomarán las negociaciones en una tercera etapa del 24 del 27 de septiembre en México, donde han negociado desde una primera visita del 13 al 15 de agosto, cuando firmaron un memorando de entendimiento para acordar una agenda en común. Con este proceso, impulsado por Noruega y en el que México solo participa como sede facilitadora, la oposición exige elecciones «libres» en los comicios regionales del 21 de noviembre, mientras que el presidente Nicolás Maduro pretende que se levanten las sanciones internacionales.

El memorando permite acuerdos parciales entre el Gobierno de Maduro y la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela, que encabeza el abogado Gerardo Blyde, por lo que estos dos son los primeros resultados concretos, indicó Rodríguez. «Los resultados de esta mesa van a redundar en beneficio de todas las venezolanas y en beneficio de todos los venezolanos. Lo volvimos a lograr en México», manifestó el presidente de la Asamblea a la prensa que lo esperaba en el Hotel Sofitel, donde se realizaron los diálogos.

El primer acuerdo simboliza la lucha unificada para reclamar la Región del Esequibo, una zona de 159.500 kilómetros cuadrados, rica en recursos naturales y minerales, entre Venezuela y Guyana, que ha sido centro de una pugna entre los dos países durante casi doscientos años. El segundo, más trascendental, es el «acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano», con el que el Gobierno de Maduro pretende recuperar activos que se han congelado en el extranjero.

«Son recursos que además le pertenecen a Venezuela y que han sido ilegalmente sustraídos a través de la figura de over compliance, de sobrecumplimiento, que desde el punto de vista del Gobierno bolivariano son ilegales, que son las medidas coercitivas, mal llamadas sanciones», argumentó Rodríguez y agregó que los recursos serán «principalmente para atención de COVID-19», «adquirir el resto de vacunas que faltan», dotación de hospitales y fortalecer los programas de alimentación.

«Nosotros no necesitamos que nadie nos regale nada, que nadie nos done nada, no lo necesitamos, tenemos los recursos suficientes, que además le pertenecen a todo el pueblo de Venezuela y que son más que suficientes», aseveró el chavista. Tras sus declaraciones, la Embajada de Noruega emitió un comunicado con el resumen de los acuerdos y Blyde también reiteró lo señalado.

