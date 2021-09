Gobierno: las personas que retiren sus aportes a las AFP no podrán cumplir los requisitos de jubilación

El Gobierno central alertó este jueves que las personas que retiren parte de sus aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no podrán cumplir los requisitos para acceder a la jubilación y a los beneficios sociales como el seguro médico y la fracción solidaria.

La afirmación la hizo la directora general de Pensiones del Ministerio de Economía, Patricia Mirabal. La funcionaria adelantó que Ley 1392 de Devolución Total o Parcial de Aportes a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) llegará a 1,4 millones de personas, sin embargo, exhortó a los beneficiarios a realizar la solicitud como una última medida, según el reporte de la agencia ABI.

“De acuerdo a la liquidez que disponemos como para poder efectivizar este proyecto normativo, tenemos pensado y calculado que hay 1.400.000 personas, aproximadamente, que pueden ser potenciales beneficiarios de esta ley; sin embargo, ahí yo me permito llamar a la población y exhortar a que en todo caso sea la última medida», dijo en contacto con Bolivia Tv.

Mirabal dijo que las personas que retiren sus aportes a las AFP no podrán cumplir los requisitos de jubilación, lo cual hará que no puedan recibir cobertura de salud; por otro lado, no contarán con un ingreso «en el momento más crítico de la vida».

«¿Cuál es ese momento?, a la edad que llegas aproximadamente a partir de los 58, 60 años, cuando las personas ya no tenemos la misma posibilidad de realizar nuestras actividades, como una persona joven, y ya no estamos en las mismas condiciones», dijo.

Según datos del Ministerio de Economía, se tiene tres modalidades de devolución, que son:

Devolución total del 100% para asegurados que cuentan con 50 años de edad o más y tengan como saldo en su Cuenta Personal Previsional (CPP) un monto igual o menor a Bs 10.000.

Devolución parcial de hasta del 15% para asegurados que tengan como saldo en su CPP un monto igual o menor a Bs 100.000, independientemente de su edad.

Devolución parcial de hasta Bs 15.000 para asegurados que tengan como saldo en su CPP un monto mayor a Bs 100.000, independientemente de su edad.

Mirabal dijo que la ley determina que el Órgano Ejecutivo tiene 10 días para reglamentar la normativa.

«No piensen que porque se ha promulgado el día de ayer (jueves) la ley, ya pueden apersonarse a las AFP e ir a querer solicitar la devolución de aportes (…), vamos a demorar todavía unos pocos días más hasta que se encuentre toda la modalidad operativa establecida y determinada para que las personas puedan efectivizar el retiro correspondiente, si así desean», apuntó.