Gurkas exigen auditoría externa en Wilster y FBF fija elecciones para el 20 de noviembre

Fuente: https://www.opinion.com.bo

En una conferencia de prensa, la barra de Wilstermann (Gurkas) expresó hoy lunes su exigencia de una auditoría externa y un plan para salvar al Aviador de la crisis económica, que atraviesa la institución de cara a las últimas 10 fechas del Campeonato Único de la División Profesional, donde se encuentra fuera de la zona de premios tras haber jugado 20 partidos.

De acuerdo con información que el titular rojo, Gróver Vargas, le brindó a OPINIÓN, el club pasa por una de sus peores crisis económicas y uno de los egresos más fuertes está en los salarios del plantel profesional que es de 250 mil dólares, aproximadamente.

Según la versión de los jugadores, la dirigencia debe cuatro meses de sueldos (1 millón de dólares) y hasta la finalización del torneo Único de la División Profesional (diciembre) se requiere 1 millón más, reflejó una nota periodística de este medio, que salió ayer.

«Esta auditoría externa es algo urgente. Si el club no puede pagarla, proponemos que entre los aproximadamente 4.000 abonados realicemos una colecta para cubrir los costos. Pero no podemos quedarnos pasivos. No hay que esperar a que la situación llegue a lo que le está pasando a San José. Tenemos que tomar recaudos antes», dijo esta mañana Sergio, representante de los Gurkas, ante los medios de comunicación.

El Comité Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) fijó el 20 de noviembre como la fecha para la realización de las elecciones de presidente y miembros del directorio del club.