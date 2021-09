Habitué del spa y viajera, así es «Mía», la primera gatita en recibir un carnet de identidad en La Paz

Fuente: paginasiete.bo

Por Wara Arteaga

Una gatita persa de tres años, de nombre Mía Columba Cabezas, se consolidó este viernes como la primera de su especie en recibir su carnet de identidad, en el municipio de La Paz. La ‘hija gatuna’, como la consideran en su familia, es una felina viajera y cliente frecuente del spa.

“Mía es la primera gatita con carnet de identidad en La Paz. Esta mañana (este viernes) fue la conferencia de prensa para dar paso a este proyecto para los peluditos”, destacó Claudia Columba Cabezas, la dueña de la gatita, en su cuenta de Facebook. En las imágenes que acompañan el texto, se puede observar a la blanca felina en el Palacio Consistorial acompañada del alcalde, Iván Arias que enseña el nuevo carnet celeste de la mascota.

La historia de Claudia y Mía se remonta a febrero del 2018, cuando Claudia, después de mucho meditar, decidió que quería adoptar a su primera mascota: un gatito. “No sabía cómo era tener un gato. Puse anuncios en el Face de que quería un gatito. Quería que fuese pequeño, nada más, no sabía ni el color, ni que fuese hembra o macho. Una persona me contactó y me convenció de tenerla a la Mía”, recuerda.

Claudia conoció a Mía la noche de un martes. Se decidió por adoptarla y desde entonces viven juntas. “Mía es blanca, ellos (los gatos de ese tipo) son muy delicados, pero ella se adaptó muy bien y desde el primer día fue amor a primera vista”, cuenta ahora.

Hoy la felina recorre las calles de La Paz en un cargador o en el bolso que lleva Claudia. “Cuando los acostumbras a ciertos hábitos, ellos no tienen ningún problema”, comenta al respecto.

Además también hace viajes un poco más largos, a Panamá, por ejemplo. “Mía es viajera. Viajé hasta Panamá y fui con ella, aunque el papeleo es más que el de las personas. Se debe apostillar sus papeles y vacunas en cancillería y hay que tener esa responsabilidad con cada peludito que adoptes”, recomienda.

La gatita Mía.

Gentileza : Claudia Columba

Para Claudia, Mía es su “gat-hija”, a la que no solo hay que darle cariño, sino que compañía y cuidados. Así es que la acostumbró a los baños, desde sus cuatro meses. “Recibe sus baños mensuales de spa la primera semana de cada mes. Ella tiene sus champús, sus perfumes. Le encanta”, resume. Es tanto así que la gatita se duerme en el agua.

Mía se ha ganado el cariño de la familia y amigos, tanto así que “me preguntan cómo está la Mía, ya no me preguntan cómo estoy yo. Cuando voy a un lugar me dicen, ‘tú eres la mamá de la Mía”, bromea Claudia.

Para su “mamá”, Mía representa muchas cosas, fuerza, calidez, es un nombre que eligió después de mucho buscar. “De pronto se me vino el nombre a la mente. Mía es solo mía”, explica.

La carnetización de mascotas en La Paz

El proyecto de la carnetización en la Alcaldía se trabajó desde hace varios meses y tiene por objetivo registrar a todas las mascotas de la comuna. Al respecto el secretario municipal de Desarrollo Económico, Marco Agramont, comentó que se requiere hacer esta tarea en favor de los animales de compañía.

La carnetización de mascotas tendrá tres beneficios importantes: el primero, dar identidad al animal y con ello se cumplirá con la normativa que dispone el registro obligatorio de todos los animales de compañía en el municipio de La Paz.

Segundo, que está relacionado con la tenencia responsable de los dueños de animales. Y el tercer beneficio es que darán descuentos en la Casa de la Mascota por servicios, como atenciones médicas veterinarias, peluquería y esterilizaciones.