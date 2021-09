Hallaron muerto al actor Michael K. Williams, conocido por su rol en “The Wire”

El actor Michael K. Williams, conocido por “The Wire”, fue encontrado muerto en su departamento de Nueva York este lunes 6 de septiembre (Foto: Reuters) El actor Michael K. Williams, conocido por “The Wire”, fue encontrado muerto en su departamento de Nueva York este lunes 6 de septiembre (Foto: Reuters)

El actor de “The Wire”, Michael K. Williams, fue encontrado muerto en su apartamento de Brooklyn, Nueva York, el lunes por la tarde, confirmaron fuentes policiales a The New York Post. Se hallaron drogas en el lugar, lo que sugiere una posible sobredosis fatal.

Williams, de 54 años, fue encontrado sin vida por su sobrino en la sala de su lujoso penthouse de Williamsburg, indicó The New York Post de acuerdo a la información aportada por las autoridades.

El representante de Williams confirmó la muerte del actor a The Hollywood Reporter.

“Es con profundo pesar que la familia anuncia el fallecimiento del actor nominado al Emmy Michael Kenneth Williams”, dijo Marianna Shafran en un comunicado. “Piden privacidad mientras lloran esta pérdida insuperable”.

El teniente John Grimpel, portavoz de la policía de Nueva York, dijo que Williams fue encontrado muerto en su apartamento de Brooklyn después de una llamada telefónica de emergencia a las 14.00 hora local. El actor fue oficialmente declarado muerto a las 14:12 pm, reportaron medios locales.

El intérprete, actualmente nominado al premio Emmy 2021 como mejor actor de reparto por “Lovecraft Country”, era famoso por su papel de Omar Little en la aclamado serie de televisión “The Wire” y como Chalky White en “Boardwalk Empire” de HBO.

El cinco veces nominado al Emmy pudo haber sufrido una sobredosis fatal, posiblemente por heroína o fentanilo, dijeron las fuentes policiales, que ya descartaron un posible hecho delictivo. “La puerta no estaba forzada, el apartamento estaba en orden”.

Williams había sido abierto sobre sus luchas personales con las drogas a lo largo de los años, incluso durante el rodaje de la serie “The Wire” (2002-2008), y dijo que meterse en el papel de Little, que roba a los traficantes de drogas, lo afectó en la vida real.

El aclamado actor contó a NPR en 2016 que una vez fue a una iglesia en Nueva Jersey buscando desesperadamente ayuda para su adicción: “Cuando entré por esas puertas, estaba destrozado. … Esto fue, diría yo, alrededor de la … tercera temporada de ‘The Wire’”.

Antes de emprender su carrera como actor, Williams, nacido en Brooklyn, se ganó la vida como bailarín y trabajó con grandes estrellas de la música como George Michael y Madonna, entre otros.

“La gente malinterpreta cuando digo que era bailarín”, le dijo a The Guardian en 2012. “No tenía una formación clásica. Era bailarín callejero y podía hacer lo que hacía en los clubes nocturnos de la ciudad de Nueva York. Soy un chico de las calles de Brooklyn al que le pagaban por viajar por el mundo“.

“Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Michael Kenneth Williams, miembro de la familia de HBO durante más de 20 años. Si bien el mundo es consciente de su inmenso talento como artista, conocimos a Michael como un querido amigo amado por todos los que tuvieron el privilegio de trabajar con él. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia por esta inconmensurable pérdida”, señaló HBO en un comunicado.

También actuó en películas como “Inherent Vice”, “12 Years a Slave”, “Gone Baby Gone” y “The Road”. Estuvo nominado a tres premios Emmy como Mejor Actor de Reparto en una serie limitada por su trabajo en “When They See Us”, “The Night Of” y “Bessie”.

Criado en las viviendas Vanderveer en East Flatbush, Williams comenzó a tener problemas con las drogas cuando era adolescente. Después de ser apuñalado cuando intentó intervenir en una pelea afuera de un bar en su cumpleaños número 25, el actor terminó con una gran cicatriz en la cara. Comenzó a conseguir trabajos bailando en videos musicales antes de ser elegido para su primer papel cinematográfico como el hermano de Tupac Shakur en la película de 1996 “Bullet” del director Julien Temple.