«Han hecho creer que Pablo Escobar era una pezuña a mi lado, sin pruebas»

Fuente: paginasiete.bo

Liliana Carrillo V./ La Paz

“En política hay viajes bonitos, pero hay que pagar el peaje y yo lo pagué caro. Pagué errores de otros. Querían un trofeo, querían al amigo de Evo. Pero este camba sigue aquí y va a dar pelea”, dice Mario Cronenbold, exalcalde de Warnes, excandidato del MAS a la Gobernación de Santa Cruz y embajador designado en Paraguay.

Fue empresario de espectáculos, gerente de marketing y bailarín de caporal antes de entrar a la política. “Trabajo desde los 14 años”, asegura el exalcalde , de quien se dijo que poseía hasta un zoo de animales exóticos. “Han dicho que Pablo Escobar es una pezuña a mi lado, es fácil hablar…”, dice entre risas.

Es directo cuando habla de lo que vivió en 2019. Después de que Evo Morales renunció, la Unión Juvenil Cruceñista saqueó su casa y “con dos pistolas” le obligó a dimitir. Estuvo nueve meses en prisión durante el gobierno transitorio: “Vulneraron todos mis derechos”.

En agosto de 2020 salió de prisión “limpio”, como dice, y fue candidato del MAS para la Gobernación cruceña en una elección que fue ganada por su rival, Luis Fernando Camacho. Ahora se alista para asumir el cargo de embajador de Bolivia en Paraguay con la misión de reactivar la hidrovía.

¿Cuales serán sus prioridades como embajador en Paraguay?

El presidente Arce me dijo: “Hermano, te me vas a Paraguay y quiero que se haga realidad la salida al océano Atlántico” y ésa será una prioridad, que se haga la Hidrovía Paraná-Paraguay por el canal Tamengo. Hemos fregado tanto con Chile cuando las aguas son internacionales, tanto de ríos como de mar, y tenemos una salida al océano Atlántico. ¿Que necesitamos? Dragar el río para no depender de la temporada de lluvias y poder exportar todo el año por el río Paraguay. Y el rato que eso se logre se va a mover la economía de exportación. Vamos a poder llevar nuestra urea, nuestro hierro del Mutún, a países vecinos con costos hasta 60% más bajos. Tenemos hasta los puertos, hace 19 años que se firmó el tratado de libre comercio por el río Paraguay, tenemos allí puertos bolivianos que no usamos.

¿Y el narcotráfico? Hay constantes reportes de narcoavionetas que cruzan la frontera.

Esto es algo que se tiene que regular, controlar, para evitar esos ingresos irregulares a Paraguay. Las fronteras que tenemos son muy grandes -con Brasil, con Perú, con Chile, con Argentina, con Paraguay-, es complicado pero vamos a trabajar sobre ello. Yo soy como esos perros garroneros que hasta que no acabo el hueso no lo suelto. Lo hicimos en el Parque Industrial Latinoamericano en Warnes, en la termoeléctrica, en la plana eólica que también fue gestión nuestra. Es agarrar una cosa y hacer hasta la parte de otros para que las cosas funcionen, ése es mi lema.

Y a propósito de gestiones, ¿cómo ve la de Luis Fernando Camacho en la Gobernación?

Perdón que me ría. En campaña se prometen muchas cosas, ¿no? pero otra cosa es con guitarra y Camacho ha resultado no Pinocho sino Pinnueve. Yo he sido candidato, he ganado mi concejalía, he sido presidente del Concejo, he sido alcalde casi 10 años y me caracterizó el prometer lo que se puede cumplir, porque uno no puede jugar con la gente. Camacho ha dicho: ‘Al día siguiente que esté en la Gobernación voy a comprar vacunas sin pedir permiso al Gobierno’. ¿Cuántas vacunas ha comprado hasta ahora? Ni media. También dijo que iba a generar 700 mil empleos. ¿Y qué pasa? El que hizo campaña nomás tiene pega hoy día, segunda mentira.

La mentira número tres es que ha prometido a los cruceños que el 24 de septiembre iban a estar toditos vacunados. Nada. Ni con la plata ni con la aprobación de la Asamblea ha sido capaz de comprar una vacuna. El presidente Arce quería enviarle más vacunas y no tenía dónde recibirlas porque los refrigeradores del Sedes estaban fregados. Ése es el Gobernador.

Camacho criticó las quemas pero la Chiquitania sigue ardiendo desde el día uno de su gestión. Él sabía y no ha hecho ninguna campaña de prevención, no ha comprado ni un solo carro bombero.

En tres meses tres grandes mentiras y se vienen muchas más, porque el hombre no entiende que esto no es el comité cívico. Ésta no es la empresa de papito donde él pide chequecito como le pidió para los militares y los policías; la gestión pública es distinta. Pero el pueblo es sabio, está viendo.

La gestión de Camacho apunta a un bloqueo de parte del Ejecutivo a los subgobiernos que no son de la línea oficialista.

La Asamblea le aprobó que compre vacunas hace 40 días. ¿Qué tiene que ver el presidente Lucho con que el tipo no tenga la capacidad? No es sólo tener plata, hay que hacer gestión en una situación de alta demanda. Pero Camacho no tiene la gestión ni los contactos, no tiene nada. Fácil , todos le echan la culpa al Gobierno. Todos los cruceños que nos hemos vacunado, me incluyo, ha sido gracias al Gobierno, le guste a quien le guste.

Por situaciones como ésa sigue la confrontación en el país. ¿Ve posible una reconciliación cercana?

Depende cómo veamos la reconciliación. Mucha gente dice borrón y cuenta nueva; está bien, yo puedo perdonar… ¿y el resto? Yo he perdonado que se entren y saqueen mi casa sin citación ni orden de allanamiento. Con dos pistolas me han hecho firmar mi renuncia, delante de mi familia con mis hijos chicos, vulnerando todos mis derechos. Me metieron a la cárcel nueve meses y medio. Hasta allanaron la casa de mi madre buscando pruebas que nunca aparecieron. Su única prueba era que era masista y pensaba distinto. No vi entonces a la señora de DDHH decir “pobre Cronenbold”. Me metieron a la cárcel nueve meses y medio. Por orden del señor Murillo, me mandaron al pabellón de máxima seguridad, porque en tres meses me habían visitado 1.627 personas y dijeron que estaba articulando al MAS desde dentro. Me dio covid en la cárcel. Suspendieron mis audiencias 17 veces hasta que ya no hallaron cómo mantenerme preso.

Yo los perdoné y vivo feliz; pero hay familias que han perdido seres queridos por la orden de una señora, firmada por varios ministros. No sé si habrán perdonado pero lo cierto es que quieren justicia.

La justicia no da respuestas a las víctimas de ninguno de los lados.

La justicia debe ser imparcial para todos y todos -lo ratifico- tenemos derecho a un debido proceso. Algún día se tiene que acabar esto y si no, va a ser una cadena eterna. La justicia tiene que actuar más rápido y no tiene que ponerse ningún color ante los ojos; el problema es que, como el camaleón, se acomoda según las circunstancias. Tiene que ser imparcial con los juzgados, si es de la derecha o de la izquierda no debe importar. Ahí va a cambiar la cosa.

¿Qué hay de cierto en que usted poseía grandes bienes e incluso animales exóticos?

Mucha gente cree que Mario Cronenbold tiene plata desde que entró a la política, falso. El que me conoce puede corroborrar: trabajo desde los 14 años, he sido gerente de marketing del club Blooming y de cuatro universidades; encima no pagué mi “U” porque me becaron por bailar saya, pero sobre todo he hecho 44 conciertos. Un concierto no viene pues con dos pesos. Cuando me meten preso y se van a buscar pruebas se inventan enriquecimiento ilícito porque tenía 20.000 dólares de un auto que vendí. De las pistolas con que me apuntaron, el absurdo de que salí a lo Rambo a enfrentarme a cientos de la UJC. Soy valiente pero no burro, y me acusan de portación de armas y luego tráfico de armas. Pero las mentiras caen por su propio peso.

Después se inventaron que era dueño de Casa Campo, que es un complejo turístico donde tengo un lote pero no soy dueño de todo. Al lado hay una pista de paracaidismo y hasta eso dijeron que era mío. Mentiras. De paso hallaron dos pavos reales que me habían regalado y hablaron de animales exóticos que valían 50.000 dólares cuando se venden a 1.200 bolivianos el par. Miechi, que han hecho ver que Pablo Escobar era una pezuña a mi lado. Hasta en el almidón de las empanadas de mi madre han buscado pruebas y todo se les cayó.

Que quede claro: salgo libre el 28 de agosto, con la señora Jeanine Añez de candidata a la Presidencia y Murillo como su ministro, porque se cansaron de investigarme y no hallaron pruebas en mi contra, sencillamente porque nunca las hubo.

Como consecuente masista, ¿cómo ve que en su partido haya un ala evista y otra choquehuanquista, aparentemente en pugna?

El MAS es el único instrumento político con estructura nacional, las cosas son así. El único que tenía estructura más o menos nacional se llamaba Demócratas pero falleció en las subnacionales. Y después se sorprenden cuando el MAS gana con más del 50%. En un instrumento político tan grande siempre habrá posiciones distintas porque nosotros no nos elegimos en una “frater”. En el MAS vamos a un ampliado, nos arañamos, nos tiramos sillas, puñetazos, zapatos, pero al final de cuentas consensuamos y va un candidato, porque somos hartos, y cada uno tiene derecho a participar y a crecer políticamente. Obviamente pensamos distinto y tenemos ambiciones todos; todo el que empuja el carro va a querer subirse. Está en su derecho.

En el MAS usted pilla gente del campo, de la ciudad, gente con corbata, con pollera, un Mamani, un Cronenbold. El MAS es incluyente, no como los otros que dicen ser incluyentes pero si uno no es de una logia, no entra. El MAS tiene estructura nacional, un líder que trabaja sin pausa políticamente porque está en su derecho. Los otros están en sus peleas locales y luego cómo van a querer a hacer frente pues a una estructura nacional, que tiene base, y que ha cambiado el país. No somos una casualidad.

Por eso me parece chiste cuando dicen que hubo fraude. Si hubiera habido no hubiésemos vuelto con mas del 50%. Les dimos su tunda democrática y con sus árbitros.

Las subnacionales han mostrado bastiones antimasistas, como Santa Cruz. ¿Cómo explica que usted no haya ganado la Gobernación?

Es tan antimasista Santa Cruz que 600 mil cruceños votaron por este masista. Camacho ganó, está bien, felicidades. A él le inscribieron 15 asambleístas y sacó ocho. A mí, voy a seguir pensando que por un error me inscribieron 10 y saqué ocho. En total tengo 13, igualito que Camacho. No es lo mismo sacar 600 mil votos masistas en Santa Cruz que en Cochabamba.

Con visión crítica, ¿cuáles han sido los errores del MAS?

Claro que se han cometido errores. Se equivoca el que hace; el que no hace, nunca se equivoca.

Ahora hay otra marcha indígena. ¿No es al menos un indicio de errores repetidos de parte del MAS?

Esa marcha es política. El problemas es que abusan de la gente humilde. Le da usted tierra a un indígena y detrás hay un Marinkovic, un Camacho y otros que son los verdaderos dueños de amplias extensiones y el billete aguanta. Estoy absolutamente convencido de que en Santa Cruz hay gente que trabaja su tierra, a ellos hay que protegerlos pero hay muchos mafiosos de tierras, escondidos detrás de una persona humilde. Usan al indígena de ambos lados, para qué mentir.

Cambiando de tema, recientemente grabó un video con Bonny Lovy, considerado “pitita”. ¿Le acarreó críticas en su partido?

A Bonny Lovy lo conozco desde hace años. Yo era gerente de la Udabol cuando aparece este crespo, todavía sin tatuajes, con su papá en busca de auspicio porque iba a Show Match. Hablé con el gerente y lo apoyamos. Desde entonces somos amigos y Bonny Lovy ha ido a cantar a las serenatas de Warnes para un alcalde masista, y ahí bien que bailaron y disfrutaron. El talento y la amistad no se mezclan con política. Es mi amigo y lo seguirá siendo. Yo soy responsable de lo que hago, a mí no me pasan libreto.

¿Cómo se ve de aquí a 10 años?

Espero que igual (rie). En primer lugar, voy a ir por dos años a Paraguay, espero cumplir con el pedido del presidente Lucho de hacer la hidrovía para exportar por el Atlántico. Tengo que venirme después porque necesito dos años de residencia para ser candidato. Y soy un soldado, como se lo dije a Evo. Donde me ponga voy a estar. Cuente conmigo -le ratifiqué- porque recién estoy calentando, sea para la Gobernación, para la Alcaldía de Warnes de nuevo y para más arriba también, no le tengo miedo. He demostrado mi lealtad a este instrumento político en momentos duros. Yo sabía que iban a ir a mi casa los de la UJC, podía mirar de palco pero me enseñaron a ser leal.

En política hay viajes bonitos pero hay que pagar el peaje y yo lo pagué caro. Pagué errores de otros porque ¿qué tenía que ver un alcalde en una elección nacional? Querían un trofeo, querían agarrar al amigo de Evo. Pero este camba trompudo y feo sigue aquí y va a dar pelea. Acuérdese.