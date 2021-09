Hija de Jeanine Áñez denuncia que ha recibido amenazas por parte del Gobierno nacional

Mauricio David Vasquez Carvajal

Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez, durante una entrevista con el programa ¡Qué semana! de EL DEBER Radio, denunció que ha recibido amenazas por parte del Gobierno nacional, debido a su viaje a EEUU para dar a conocer ante organismos internacionales la vulneración a los derechos humanos, por parte del Gobierno de Bolivia, en contra de su progenitora.

“Quieren aprehenderme, quieren procesarme, hacerme investigaciones. Es lamentable que es nuestro país no tengamos seguridad. No me puedo sentir sola en mi país, recibo todo el tiempo amenazas de las autoridades y legisladores. Dicen que vengo (a EEUU) a desprestigiar al país por defender a mi madre. Solo quiero salvar la vida de mi madre y que se defienda en libertad, siguiendo lo que dice la ley”, explicó Ribera.

La hija de Áñez indicó que los organismos internacionales se encuentran muy preocupados por la situación de la exmandataria. “Les he hecho conocer que no se respetan los derechos humanos, no se sigue un proceso legal justo y que le restringen la atención médica a mi madre, quien necesita ser internada. Gracias a Dios estoy teniendo muy buena respuesta, mucho apoyo”, dijo.

Ribera ya se ha reunido con funcionarios de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y ha dejado una carta de su madre en la OEA (Organización de los Estados Americanos), la cual espera sea entregada al secretario de ese ente, Luis Almagrado.

Preocupación

La hija de Áñez dijo que se encuentra más preocupada que nunca por la salud de su madre, debido a que se encuentra lejos de ella. Además, se encuentra en una disyuntiva, ya que no sabe si volver a Bolivia para estar junto a ella o seguir en el exterior denunciando todas las injusticas a la que está siendo sometida la exmandataria.

“El Gobierno está matando a mi madre, jurídicamente, físicamente y sicológicamente. Luchare hasta el cansancio para salvar la vida de mi madre”, dijo Ribera, quien explicó que su presencia en EEUU es financiada con la ayuda familiar y personas que se han sensibilizado por la situación de su progenitora.

La expresidenta interina de Bolivia fue detenida el 13 de marzo dentro de la causa conocida como «Golpe de Estado». A comienzos de agosto, un juez dispuso extender por seis meses la prisión preventiva. Está acusada de «terrorismo, sedición y conspiración» por su supuesta participación durante 2019 en lo que el Gobierno califica como un golpe de Estado contra el entonces presidente, Evo Morales.