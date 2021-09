Horóscopo 20 de septiembre: un nuevo mensaje revelado por Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Habrá muy buena comunicación con tu pareja lo que te permitirá plantear algunos cambios. Número del éxito, 11.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: En esta oportunidad no tienes razón, no te cierres en tus ideas y escucha a tu pareja. Número del éxito, 1.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Una conversación con alguien objetivo e imparcial te hará ver tus errores. Número del éxito, 3.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Un malentendido podría provocar una discusión con tu pareja. Número del éxito, 16.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Lo que digas o hagas hoy debe ser con mucho tacto, tu pareja podría malinterpretar tus intenciones. Número del éxito, 2.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Te buscará alguien que fue importante en tu vida sentimental, antes de ilusionarte escucha lo que te propone. Número del éxito, 20.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: No creas que asumiendo una actitud indiferente aumentará el interés de la persona que te gusta. Número del éxito, 7.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Comentarios de alguien mal intencionados te harán dudar de tu pareja. Número del éxito, 10.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: El ser amado reaccionará con mucha vehemencia ante una situación que para ti no tendrá importancia. Número del éxito, 18.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Planearás un encuentro que parezca casual con la persona que te interesa. Número del éxito, 9.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Experiencias pasadas te han dejado lecciones y esta vez no perderás el amor por orgullo. Número del éxito, 5.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Esa persona ha traído a tu vida más tristezas que alegrías, hoy terminarás con esa situación. Número del éxito, 16.

Fuente: www.colombia.com