Hubo 18 descuartizamientos desde 2012; vuelve el debate por la cadena perpetua

Fuente: paginasiete.bo

Leny Chuquimia / La Paz

Desde 2012, al menos 18 asesinatos en los que las víctimas fueron mutiladas consternaron al país por la violencia ejercida. Los dos últimos casos de Mayerli y Anakin traen de vuelta el debate por la cadena perpetua, una propuesta descartada en 2016.

“La Policía está realizando su trabajo, pero pedimos públicamente el acompañamiento de la justicia boliviana, para que este tipo de personas (los asesinos) no vuelvan a recuperar su libertad y no vuelvan a cometer hechos atroces”, declaró el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, al presentar al autor de uno de los últimos casos.

Para Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir, una pena mayor no es la solución. Señala que no es posible aplicar una cadena perpetua debido a los tratados internacionales firmados por Bolivia.

“Debe haber una atención integral y un diagnóstico. Porque las personas que tengan condiciones patológicas no se van a reinsertar y la cárcel tampoco es un lugar para ellos”, dijo.

La presidenta de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría, Claribel Ramírez, aclaró que en este tipo de crímenes, los autores tienen serios trastornos de la personalidad, lo que implica que no podrán ser readaptados.

“No hay terapia que cambie su actuar. Lamentablemente en el país no hay espacios específicos, como los psiquiátricos carcelarios de otros países”, dijo.

Añadió que urge que los procesos cuenten con equipos integrales para llegar a fallos mejores y más eficaces.

Los 18 crímenes

El 8 de noviembre de 2012, Martha C. fue enviada al penal de Miraflores por el asesinato y descuartizamiento de Blanca N., una mujer de 66 años. Los restos fueron hallados ocho días antes en diferentes puntos de la zona Sur. Según las investigaciones, los móviles del crimen fueron económicos, pero la defensa alegó que la acusada era una persona mentalmente inestable.

En medio de la consternación que causaba la noticia, el 5 de noviembre, un cuerpo totalmente mutilado y sin órganos fue hallado en un basural en la zona Anexo Huayna Potosí, de El Alto. La víctima fue identificada como Abraham C., de 19 años, estudiante de derecho en la UPEA. Había salido de su domicilio cuatro días antes y nunca volvió. Por el asesinato fueron imputados Ronald C., Miguel C. y Gróver P., todos miembros de una pandilla.

Días después, un bulto fue abandonado en la Terminal de Buses de La Paz. En su interior estaban los restos desmembrados -y cubiertos de tierra- de un hombre de 30 a 35 años. La data de la muerte era de seis meses y se presumió que la víctima fue enterrada viva.

El 16 de septiembre de 2013, cerca el cementerio de la zona Mercedario de El Alto, se hizo el levantamiento del cuerpo cercenado de una mujer. Aunque se identificó a la víctima, sus datos se guardaron en reserva.

En agosto de 2014, en Oruro, Jhonny V., de 20 años, fue asesinado y descuartizado por dos de sus amigos: Adrián M. y Fernando S. De acuerdo a sus declaraciones, los tres consumieron bebidas alcohólicas, la víctima mortal abusó sexualmente de uno de ellos y el otro en venganza lo asesino. Mutilaron el cuerpo para esconder el crimen.

La tarde del 26 de abril de 2015, un patrullaje policial en la zona Garita de Lima en La Paz interceptó a Clemente C. por casualidad. Sostenía un maletín en el que transportaba la cabeza y los miembros superiores de un hombre. Al revisar su domicilio se encontraron las otras partes.

En octubre de ese mismo año el cuerpo desmembrado de un hombre, de aproximadamente 45 años, fue hallado en el campamento Villarroel del Distrito Siglo XX, en Llallagua.

El 11 de junio de 2017, Cochabamba se consternó ante el hallazgo del cuerpo de Brandon G., de 21 años. Falleció de un paro cardiaco, luego que en su interior explotó una cápsulas de cocaína que transportaba a Chile. Para recuperar la droga, los traficantes lo descuartizaron y arrojaron las partes en la carretera hacia el trópico.

Dos semanas después, a plena luz del día, el cuerpo de un hombre descuartizado apareció en un lugar público de El Alto.

Aunque no sucedió dentro del país, el 23 de diciembre de 2018 Bolivia entera se indignó ante el descuartizamiento de toda una familia de compatriotas en Brasil. Las víctimas fueron una pareja y su pequeño hijo.

Ese mismo año, en junio, la Felcc de Oruro halló el cuerpo desmembrado de Gilka Ch., reportada días atrás como desaparecida. Su feminicida era su expareja, quien se quitó la vida.

En 2020 se registraron tres casos. El 23 de enero, vecinos de un barrio en Cobija denunciaron movimientos sospechosos en un domicilio. Al llegar, la Policía encontró el cuerpo casi descuartizado de un anciano.

El segundo se dio en La Paz, cuando Martín V. asesinó y mutiló a su hijastro. En el tercer caso, las partes de un hombre reportado como desaparecido fueron encontradas en diferentes puntos de Quillacollo.

Solo en lo que va del 2021 se registraron cuatro crímenes violentos, entre los que se encuentran los asesinatos de Anakin T. y Mayerli C., ocurridos en las últimas dos semanas.

Previo a ellos, el 19 de marzo, la Felcc de Cochabamba halló los restos de Ariel R., desaparecido el 23 de octubre de 2020. Las partes de su cuerpo fueron quemadas y enterradas en varios lugares. Tres personas fueron detenidas, entre ellas su excuñado.

El 7 de agosto, en el municipio de Porongo, en Santa Cruz, se encontró el cuerpo cercenado de una mujer. Los signos mostraron que la víctima no solo fue mutilada, sino torturada.

La identidad no fue conocida hasta seis días después, cuando se supo que se trataba de Marilyn B., de 24 años. El principal sospechoso es la pareja de la joven, un hombre de nacionalidad brasileña que fue visto cerca el lugar donde el cuerpo fue abandonado.

