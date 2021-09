Independiente se lleva un punto del Siles y frena a The Strongest

The Strongest no pudo sumar los tres puntos en el reinicio del campeonato al igualar (1-1) ante Independiente de Sucre anoche en el estadio Hernando Siles, Otra vez los atigrados cayeron en los errores que ocasionaron que pierda la diferencia en la cima de la tabla, antes del receso. Pese al debut de Cristian Díaz no pudo cambiar la racha que traía.

Fuente: lostiempos.com

En el primer tiempo, el cuadro atigrado entró con todo en busca del primer tanto, y el mismo llegó a los cuatro minutos de iniciado el partido. Jeyson Chura desbordó por el sector derecho ante la pasividad de la defensa y habilitó a Willie Barbosa, que desde el punto penal definió con un remate fuerte.

Luego los atigrados tomaron la iniciativa, pero no encontraron espacios, sólo se aproximaban con remates desde media distancia, pero no lograron batir el pórtico del Inde.

En la segunda etapa, Jair Reinosos estuvo muy cerca de llegar al segundo tanto, pero no pudo eludir al portero capitalino en el mano a mano.

Tras este susto, Prost anotó el tanto del empate, José Correa habilitó al argentino a espalda de la defensa atigrada y el goleador definió con un remate bajo cruzado para equilibrar el marcador a los 13’ST.

Pese al esfuerzo de ambos equipos, el marcador no se movió.

Real Potosí festeja

Real Potosí anoche festejó su tercera victoria de la temporada, tras vencer por 1-0 a Real Tomayapo, que había aguantado casi todo el encuentro.

El plantel tarijeño, que sufrió para llegar hasta la Villa Imperial tras que la movilidad que los trasladaba sufrió fallas técnicas y tuvieron que trasladarse a Potosí en camiones, hasta el minuto 90 lograba su misión, no salir con las manos vacías del Agustín Ugarte.

La única conquista del partido fue convertida por el jugador Limbert Gutiérrez a los 46’ST, fue un golazo, para el 1-0.

Gutiérrez recibió el balón, se da tiempo para observar el arco y la envía al ángulo superior izquierdo, donde el arquero Diego Zamora no puedo hacer nada para evitar que ingrese al fondo de las redes. La conquista hizo recordar los mejores tiempos del padre del futbolista a quien se lo conocía como el Bomba Gutiérrez.