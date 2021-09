Indígenas retoman marcha en su última semana de caminata

Fuente: Página Siete / La Paz

La XI Marcha Indígena, que partió el 23 de agosto desde la ciudad de Trinidad, retomó su pasó en la madrugada de este lunes, después de un descanso en Pailón, e ingresó a su última semana de caminata rumbo a Santa Cruz de la Sierra. La movilización cumple 34 días esta jornada.

El día de llegada a la capital cruceña aún no está definido, los dirigentes afirman que el arribó dependerá del recibimiento en La Enconada y en Cotoca, además de las sesiones del Parlamento Indígena y una petición expresa de los ancianos y mujeres embarazadas que quieren integrar la columna en la última fase.

“Todavía no está definido el día y la fecha para llegar a Santa Cruz, Tenemos que hacer la penúltima sesión del Parlamento Indígena en Cotoca, de ahí dependería cómo será la salida. Depende también del recibimiento en los pueblos de La Enconada y en Cotoca. Somos alrededor de 400 personas en esta marcha, entre hombres y mujeres mayores, niños y mujeres embarazadas”, manifestó a Página Siete el dirigente indígena Abdón Justiniano.

Otro dirigente, Adolfo Chávez, en contacto con radio Panamericana, dijo que “los ancianos y las hermanas que están embarazadas quieren hacer el ingreso junto a la columna y no se lo podemos prohibir, porque ya es el último tramo para ingresar a la zona cero y eso nos va a demorar, porque estaríamos caminando como tres kilómetros y medio o cuatro kilómetros por hora. Tenemos que sacar cuidadosamente las horas que va a demorar la marcha hasta llegar al corazón de la zona cero de la capital oriental”.

Los indígenas que se movilizan recordaron el sábado los 10 años de impunidad de la violenta represión a la VIII Marcha Indígena, cuando el 25 de septiembre de 2011 un contingente de al menos 500 policías reprimió a la columna indígena en la localidad de Chaparina, a 60 kilómetros de San Borja, en Beni.

“Estamos exigiendo justicia, pero lamentablemente la justicia está parcializada, es una justicia que no funciona, que funciona para un sector cooptado por el Gobierno y nosotros seguimos a la espera. Lamentablemente, para los pueblos indígenas la justicia ordinaria no funciona”, reclamó Justiniano.

El sábado, Adolfo Chávez, en un emotivo acto marcado por lágrimas, recordó: “Ese monte que nos veía partir, se convertía en el refugio de niños y ancianos, para no perder la vida. Esa selva empezó a cobijar y defender a sus hijos y llegó el manto de la noche con mucha sapiencia para no seguir llevando más palo por el gobierno que había mandado a reprimir. Pasaron diez años y no hay ningún funcionario que esté preso”.

El Gobierno califica a la actual movilización de política y dice que no tienen una agenda.

Los marchistas indican que recogen demandas en cada población por la que pasan y que su pliego final será presentado en Santa Cruz para el Gobierno central y el Legislativo.