Jhonny: “Los actos cívicos deben ser respetados, si quieren hacer política que vayan a otro lado”

Fuente: Unitel

Tras los incidentes ocurridos esta mañana, durante los actos protocolares organizados por la Gobernación de Santa Cruz por la efeméride departamental, el alcalde de la capital cruceña, Jhonny Fernández, crítico que se hayan remarcado las diferencias en un acto cívico.

“Yo aprendí que los actos cívicos deben ser respetados, estas cosas no son buenas”, manifestó en alusión a los incidentes este 24 de septiembre.

El alcalde se manifestó en una posición neutral en este conflicto y señaló que no está “ni de un lado ni del otro” y más bien pidió respeto, lealtad y consecuencia.

“Esas cosas no sirven, no nos ayudan a construir unidad, no nos ayudan a salir adelante”, señaló.

La autoridad indicó que todo se produjo por provocaciones e hizo un llamado para ser más tolerantes y mostrar respeto tanto para las autoridades que llegan a Santa Cruz, como las autoridades locales que viajan a otros departamentos.