Juan Guaidó: “Maduro fue a la CELAC desesperado por legitimidad pero no tiene ni tendrá reconocimiento”

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, criticó la presencia del dictador Maduro en la cumbre de la CELAC, en México. “Maduro, desesperado por legitimidad en la CELAC y sale trasquilado: no tiene ni tendrá reconocimiento”, escribió en sus redes sociales. Y agregó: “Por lo que luchamos en Venezuela es lo mismo por lo que debemos apoyar a Cuba y Nicaragua: elecciones libres y justas, respeto a los DDHH, libre prensa y democracia”.

Guaidó acompañó el posteo con las imágenes del presidente paraguayo, Mario Abdo, en las que le dice frente a frente a Maduro que nada ha cambiado y que no lo reconoce como presidente legítimo de Venezuela.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este viernes por la noche a México para participar en la cumbre de la Celac, en un inusual viaje al extranjero y el primero de carácter oficial desde que la justicia estadounidense lo acusó de narcotráfico.

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro de delitos como “narcoterrorismo”, tráfico de drogas, posesión de armas, entre otros, y ha ofrecido 15 millones de dólares por su captura. Desde entonces, el sucesor del fallecido Hugo Chávez, quien por lo general viaja a Cuba o a otros países caribeños, ha evitado salir de su Venezuela.

Además, esta fue la primera visita oficial a un país democrático desde 2018. desde entonces sólo había visitado Cuba.

El dictador chavista decidió viajar a México para la cumbre de la CELAC porque le prometieron que iba a estar cómodo… La visita de otro dictador a tierras mexicanas, el cubano Miguel Diaz -Canel le daba pistas de que sería arropado. Sin embargo, tres presidentes latinoamericanos se diferenciaron y denunciaron mirándolos a la cara la brutalidad de sus regímenes.

Además de Abdo, el ecuatoriano Guillermo Lasso, que hizo su debut presidencial en cumbres regionales, advirtió que el futuro común de la región solo puede construirse a través de la libertad. “Libertad para nuestros ciudadanos, para abrir nuevos mercados , para comerciar, soñar y crecer juntos en una plena democracia donde existan elecciones transparentes, donde se respete la libertad de expresión, donde se respeten los derechos humanos y las libertades políticas de los opositores a nuestros gobiernos”, pidió.

Y finalmente, el uruguayo Luis Lacalle Pou, con su tono sereno pero determinado, reivindicó la democracia y puso nombre y apellido a las dictaduras de la región. “Nuestro país integra este foro porque la CELAC ha ampliado su relacionamiento con otros países del mundo pero esto no significa que caiga en desuso la participación en al OEA. Hay que ser bien claros al respectos”, empezó su discurso el uruguayo. Y recalcó: “Los gobiernos nacionales, como los gobiernos de las organizaciones son esencialmente criticables, y son materia de cambio y por eso se puede discrepar con una conducción pero no se puede desvirtuar el organismo”.

Y afirmó: “Compartimos la autodeterminación y la no intervención, pero uno de los elementos que impulsa la CELAC es la democracia, el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres”.

Lacalle interpeló directamente a los líderes autoritarios que fueron recibidos en México sin ningún tipo de cuestionamientos. “Participar de este foro no significa ser complaciente. Y con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando se utiliza el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los DDHH, nosotros en voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

Maduro habló inmediatamente después del uruguayo. Enfurecido, comenzó su intervención con un desafío directo a quienes denunciaron la brutalidad de su régimen: “Le digo al presidente de Paraguay: ‘Ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia’. En Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar”, comenzó. Y siguió: “O ponga Lacalle la fecha y el lugar. O usted López Obrador. Y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir de cara a los pueblos, en transmisión en vivo y en directo, o en privado. Como ustedes quieran. Con respeto y sin exclusiones”.

