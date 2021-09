Justicia conmina a ministro de Salud a presentar en 15 días plan de contingencia contra el Covid-19

La Sala Constitucional Primera de Chuquisaca dio tutela parcial a la acción popular presentado por los senadores de Comunidad Ciudadana (CC), Santiago Ticona, Vania Rocha y Dalis Santamaría, entre otros, contra el Ministro de Salud, Jeyson Auza, para que presente un plan de contingencia en 15 días para gestionar la pandemia del Covid-19.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

«Lo que nos motivó fue la falta de coordinación en el proceso de vacunación, desde el principio hemos visto mucha improvisación, a pesar de los anuncios del ministro sobre las vacunas. Tentativamente, hasta septiembre el 70% de la población debía ser vacunada. Pero estamos a fines de septiembre y solamente se vacunó al 26% con las dos vacunas», explicó Rocha, en contacto con Asuntos Centrales.

Por su parte, Ticona detalló que, en caso de no cumplirse, se hará conocer mediante un memorial y el Tribunal de Garantías hará las conminatorias, si no se cumple, viene la responsabilidad de carácter legal. «Ya se debió notificar a los asesores del ministro, ellos tienen que cumplir el fallo, son 15 días hábiles. De no presentar este plan de contingencia, que lo tiene que trabajar de forma coordinada con los gobiernos subanacionales, en cuanto a equipamiento, medicamentos. De no hacerlo, generará responsabilidades de carácter legal», indicó.