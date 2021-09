Kim Kardashian presumió sus curvas en un bikini durante un paseo por Malibú

La estrella de “Keeping Up With The Kardashians” presumió su figura durante una visita a la playa

Kim Kardashian impactó las redes sociales al salir a un paseo en la playa en Malibú luciendo un bikini de su compañía Skims, el cual consistía en un top strapless negro con una pieza inferior en conjunto con el que presumió sus curvas. Kim fue fotografiada mientras daba un paseo por las playas de Malibú con su amiga y asistente Stephanie Shepherd. La emprendedora e influencer presumió de su figura mientras caminaba por la playa entre las olas y se retrataba en una selfie con su amiga. Kim Kardashian y su amiga Stephanie Shepherd, haciéndose una selfie. (FOTO: Getty Images) Stephanie Shepherd, amiga de la exesposa del rapero Kanye West, vistió un bikini negro similar, y también presumió su figura tonificada. El bikini utilizado por Kim se encuentra a la venta y disponible en su sitio web de Skims, el cuál es una de sus marcas de ropa en donde se dedica a vender fajas y ropa interior. Cuando llegó el momento de retirarse de la hermosa playa, Kardashian se cubrió con un top negro de manga larga y un par de pantalones cortos estilo motociclista de la casa de modas Balenciaga. Kim Kardashian de paseo por Malibú (FOTO: Getty Images) Kim Kardashian es conocida por sus espectaculares curvas, lo que la ha llevado a experimentar con sus looks, es por eso que la vestimenta firmada por Balenciaga que utilizó en la alfombra roja del Met Gala, causó tanta controversia. El atuendo negro que obligó a a todos los espectadores a poner sus miradas sobre ella, se trata de una pieza de la marca exclusiva Balenciaga y así, la creadora de SKIMS continúa con su narrativa lúgubre y postapocalíptica que ha venido luciendo desde hace varias semanas, siempre sellada por los diseños de Demna Gvasalia. Después de su reunión en la alfombra roja, el internet se inundó de memes sobre el divertido encuentro, pues el controversial look de Kim se volvió tendencia en las redes sociales. Kim Kardashian en la Met Gala 2021 (FOTO: Archivo) En el pasado mes de Junio, la estrella del reality Keeping up with the Kardashian´s anunció que el show estaría llegando a su fin después de 20 temporadas y 14 años en la cadena ‘E!’, lo que especuló que la familia abandonaría por completo la vida de reality que habían vivido por todo ese tiempo. Sin embargo, las dinastía Kardashian no estaba lista para abandonar las pantallas de los televidentes y anunciaron que pronto estarían estrenando un nuevo reality a través de la popular plataforma de streaming Hulu. De momento se sabe muy poco acerca de la trama que abarcará esta primera temporada, pero se especula que se ceñirá a los últimos acontecimientos vividos por la familia Kardashian-Jenner en Hollywood. Kim Kardashian en Malibú (FOTO: Getty Images) Su hermana, Kylie Jenner adelantó lo que los fans podrían esperar de este nuevo reality: “Este es nuestro próximo capítulo. En el nuevo programa nos verán evolucionar como familia. Los fans quieren que seamos como somos en realidad y así será desde el primer momento. Todos ellos se han involucrado emocionalmente en nuestro viaje, al igual que nosotras. No puedo decir mucho sobre lo que viene, pero ‘spoiler’: estaremos fabulosas y todo el mundo lo verá”. Según contó Kim en No necesitan presentación, “No importa cuánto hayan trascendido nuestras vidas al programa y a las filmaciones, ese programa somos nosotros” comentó la influencer. “No seríamos nosotros sin Keeping Up With the Kardashians”, concluyó Kim. Y, con justa razón, algunos argumentarían que la industria del entretenimiento, la moda y la belleza tampoco serían lo mismo sin ellas. A pesar de todos los años de grabar en la cadena de “E!”, Kim y su familia se encuentran agradecidos con la cadena de televisión por darles la oportunidad de transmitir parte de su vida por la televisión.

