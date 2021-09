La astilla que no salió al palo: el incómodo sobrino de John F. Kennedy convertido en apóstol de los antivacunas

“Eso es lo que más me enfada de estas campañas de desinformación, que muchas veces vienen de personas sin conocimiento científico, sin credibilidad”, dice la doctora Jaimie Meyer, experta en enfermedades infecciosas de Yale Medicine y profesora asociada de Medicina y Salud Pública de la Facultad de Medicina de Yale. “No hay pruebas de nada”.

Durante décadas Kennedy, hijo del antiguo fiscal general Robert F. Kennedy y sobrino del presidente John F. Kennedy, fue conocido por su contribución al derecho medioambiental, pues se dedicó a demandar a corporaciones en defensa de grupos indígenas y otras personas, y también por oponerse con vehemencia a la dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, a finales de la década de los noventa también ayudó a crear la Food Allergy Initiative (Iniciativa por las alergias alimentarias) y empezó a sostener que ciertas alergias estaban relacionadas con las vacunas infantiles. En 2014 coordinó el libro Thimerosal: Let the Science Speak [Timerosal. Que hable la ciencia]; en 2016 fue el coautor de Vaccine Villains: What the American Public Should Know About the Industry [Los villanos de las vacunas. Lo que la opinión pública estadounidense debería saber sobre este sector]; también ha incluido su firma en muchos otros títulos similares mediante prólogos, como en la tercera edición de The Peanut Allergy Epidemic [La epidemia de la alergia a los cacahuetes], en cuya portada de color rojo sangre aparece el dibujo de una jeringuilla, o en Plague of Corruption [La plaga de la corrupción], de 2020, libro del que es coautor junto a la desprestigiada exinvestigadora estadounidense Judy Mikovits. En 2016 Kennedy fundó el World Mercury Project, que después siguió ampliando hasta formar la Children’s Health Defense en 2018, una organización sin ánimo de lucro que declara que su misión consiste en “acabar con las epidemias de salud infantil luchando agresivamente para eliminar exposiciones perjudiciales, para pedir cuentas a los responsables y establecer medidas de prevención, de modo que esto jamás vuelva a ocurrir”.