La COB dice que lío de cocaleros es un «tema particular» y descarta intervenir

“Es un tema muy particular, nosotros no nos inmiscuimos, no hacemos injerencia. Ustedes conocen, Adepcoca es una empresa casi privada, con recursos propios de los cocaleros”, dijo el líder de la Central Obrera Boliviana este jueves durante su visita a Sucre.

Juan Carlos Huarachi (c) durante la conferencia de prensa de los fabriles en Sucre.





