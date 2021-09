La combinación de vacunas contra diferentes virus

En los últimos días, Novavax y Moderna han anunciado el desarrollo de vacunas combinadas que protegerían no solo contra COVID-19, sino también contra la influenza. En el caso de Moderna, están probando una vacuna combinada que también incluye protección contra el virus respiratorio sincitial (VSR), una enfermedad viral para la que actualmente no hay ninguna vacuna disponible. Estas vacunas combinadas supondrían un gran avance. Debido a que las vacunas COVID-19 se pueden administrar simultáneamente con otras vacunas, aunque en inyecciones separadas, no es de extrañar que el siguiente paso sea co-formularlas en la misma inyección con otras vacunas.

¿Qué hace que las vacunas combinadas sean tan valiosas?

Las vacunas combinadas son extremadamente valiosas por varias razones, la principal de ellas es la conveniencia. Si, durante una visita a un proveedor, una persona puede recibir múltiples vacunas, se asegura la aceptación de todas esas vacunas sin la necesidad de programar múltiples visitas o usar múltiples inyecciones. Una sola punción con aguja es mejor que múltiples punciones, incluso para aquellos que no tienen fobia a las agujas. A medida que se desarrollan más vacunas, las vacunas combinadas se vuelven críticas para llevar las dosis a los brazos con el número mínimo de inyecciones.

Las vacunas combinadas no son un ideal novedoso. De hecho, las vacunas combinadas son el pilar de la vacunación de rutina. Los niños de hoy reciben varias vacunas combinadas, incluida la conocida MMR (sarampión, paperas, rubéola) y DTap (difteria, tétanos, tos ferina acelular). Estos tipos de vacunas tienen una larga historia con DTP, la primera vacuna combinada utilizada en humanos, que data de la década de 1940. Pentacel inmuniza contra cinco patógenos diferentes a la vez. Esta conveniencia, especialmente con poblaciones de difícil acceso, es invaluable. Los adultos también reciben vacunas combinadas, principalmente los refuerzos Tdap (tétanos, difteria, tos ferina acelular). Muchos médicos, incluido yo mismo, desearían que hubiera más productos de vacunación combinados disponibles porque tienen el potencial de aumentar significativamente las tasas de vacunación.

Seguridad y eficacia

Por supuesto, es necesario asegurarse de que las vacunas combinadas sean comparativamente seguras y eficaces como sus contrapartes individuales. Debido a que hay más antígeno presente en una vacuna combinada, las reacciones en el lugar de la inyección pueden ser más pronunciadas, la fiebre puede ser un poco más alta y la tolerabilidad más baja. Por ejemplo, la vacuna MMRV de cuatro dianas (sarampión, paperas, rubéola, varicela) no se utiliza para la primera inmunización contra estos patógenos. Debido a una mayor tasa de convulsiones febriles, los bebés de aproximadamente 15 meses de edad reciben el componente de varicela por separado. Sin embargo, alrededor de los 5 años, se usa la MMRV porque este efecto secundario ya no es un problema médico.

También es importante establecer que los componentes separados de una vacuna combinada no interfieren entre sí ni entorpecen la respuesta inmunitaria. Esta interferencia inmune fue una preocupación con las vacunas que combinan Hib con DTap. Por ejemplo, las vacunas con diferentes condiciones de almacenamiento o mecanismos de administración (p. Ej., Subcutánea frente a intramuscular; nanopartículas lipídicas encerradas) pueden no ser las mejores candidatas para combinar. También es importante combinar vacunas que tengan programas de administración compatibles según la edad o el tiempo.

A medida que los científicos exploren una combinación de la vacuna contra la gripe y el COVID-19, observarán de cerca todas estas consideraciones de seguridad y eficacia, y muchas otras.

Vacunas combinadas y movimiento antivacunas

Es importante enfatizar, considerando la desinformación generalizada del movimiento antivacunas, que no existe riesgo de «sobrecarga de antígenos» con las vacunas combinadas. El sistema inmunológico humano es bombardeado con antígenos todos los días. Incluso nosotros tenemos bacteremia (bacterias en la sangre) cuando nos cepillamos los dientes o comemos. Los antígenos contenidos en una vacuna combinada son minúsculos en comparación. La primera vacuna jamás creada, contra la viruela, estaba notoriamente cargada de todo tipo de partículas e impurezas, pero fue increíblemente eficaz y condujo al control y eventual eliminación de uno de los flagelos más mortíferos de la humanidad.

En el entorno actual, es probable que veamos ataques individuales a las vacunas combinadas COVID-19 mucho antes de que estén disponibles. Anteriormente hemos visto ataques de este tipo a la vacuna MMR; estos ataques se volvieron tan generalizados que los fabricantes comenzaron a producir vacunas únicas nuevamente para aplacar a quienes fueron víctimas de una campaña concertada de desinformación. Pero podemos aprender de estos desafíos pasados. Será importante combatir la desinformación sobre las vacunas combinadas COVID-19 desde el principio y fomentar su adopción cuando estén disponibles.

El futuro de la vacunación contra COVID-19

En esta etapa, hay muchas preguntas sin respuesta sobre la vacuna COVID-19. ¿Cómo sería un posible programa de refuerzo? ¿Se necesitarán eventualmente cambios de cepa en respuesta a variantes? ¿La vacunación COVID-19 pasará a ser una vacuna infantil de rutina? Estas preguntas son solo la punta del iceberg. Pero una cosa es segura: debemos apuntar a que la vacunación COVID-19 sea conveniente, normal y fácil. Trabajar de manera proactiva en vacunas de próxima generación que hacen esto al combinarse con otras vacunas, alterar el modo de administración (por ejemplo, vacunas orales o nasales) o simplificar los requisitos de almacenamiento son tareas importantes. Y es alentador que estemos persiguiendo esto ahora. Las vacunas son maravillas tecnológicas, más valiosas e importantes que el iPhone más nuevo, y mejorarlas continuamente nos beneficiará a todos.

