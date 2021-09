La historia alba lapida a Vecchio: “Debería devolver la plata y Colo Colo tendría que demandarlo”

Un compañero en el plantel de 2013 y dos jugadores que obtuvieron títulos con la camiseta del Cacique enjuician al volante argentino, quien admitió que «no iba a hacer un gol ese día», en alusión al partido de cierre de la temporada en la que Unión Española terminó celebrando un título en las narices del equipo popular.

Emiliano Vecchio, en su paso por el Santos.

El viernes, Emiliano Vecchio remeció al ambiente futbolístico chileno. Ese día, el mediocampista argentino confesó por qué había jugado tan mal en el partido frente a Unión Española del 26 de mayo de 2013. En esa jornada, los hispanos, a los que el transandino había defendido en la temporada anterior, enfrentaban a Colo Colo, el club del mediocampista. La escuadra de Independencia necesitaba ganar para asegurar una nueva vuelta olímpica. Terminó imponiéndose y celebrando el título de este torneo en las narices del Cacique y a costa de Universidad Católica, que esperaba un resultado desfavorable de los de Independencia para tener alguna chance de alcanzar la corona.

“Por el cariño que yo le tenía a Unión Española y la opción de que saliera campeón un clásico rival nuestro, yo no iba a hacer ningún gol”, declaró Vecchio en ESPN. Y, en un tono pícaro, como intentando bajarle la intensidad a la confesión, el actual mediocampista ofensivo de Rosario Central prosiguió: “Ganó Unión Española al final. Los córners terminaron un poco pasados ese día”.

Las palabras del actual jugador de Rosario Central generaron todo tipo de reacciones. La UC, por ejemplo, se sintió abiertamente perjudicada. “Vergüenza”, escribió el presidente de Cruzados, Juan Tagle, en respuesta a un tuit de la estación televisiva que reproducía la declaración.

Emiliano Vecchio, en su paso por Colo Colo (Foto: Agenciauno)

Un juicio enérgico

Entre los compañeros de Vecchio ese día hay sorpresa. “Había harto en juego. Si uno se pone del lado de la UC, no es tan anecdótico. Se entiende la gravedad del asunto, si se puede llamar así. No es que el ‘Gordo’ nos haya dicho que no había que ganar o que iba a patear mal los córners. En el partido pensábamos que le había pegado mal nomás. Nunca le pregunté qué había pasado. Como jugadores nosotros salimos a ganar como en todos los partidos. No nos dimos cuenta. O sea, nos dimos cuenta de que le había pegado mal, pero no de que lo había hecho ‘con su qué’”, dice Felipe Flores, quien también actuó en ese encuentro.

