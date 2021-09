La new Renault Duster se luce en la Expocruz

LA NEW RENAULT DUSTER, UNO DE LOS “TODOTERRENOS” MÁS VENDIDOS EN EL MUNDO, SE LUCE EN LA EXPOCRUZ

Santa Cruz de la Sierra, septiembre 2021.- Renault, la marca francesa representada por Imcruz en Bolivia, exhibió en su imponente stand, situado en el corazón de la 45 Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz), toda su gama automotriz, donde sobresalió la New Duster, uno de los todoterrenos más vendidos del mundo.

La Renault Duster llega a Bolivia renovada, tanto en diseño interno, como externo. Es considerado el vehículo SUV (deportivo-utilitario) más vendido en la región latinoamericana y es un Best-Seller en todo el mundo con más de un millón de ventas. Mónica Argandoña, Brand Manager Renault, indica que el modelo destaca por sus nuevos equipamientos, mayor rendimiento y altos estándares con la mejor relación entre precio y calidad. La New Renault Duster viene acompañada de la consigna “Para la nueva temporada de tu vida”.

El renovado modelo, se oferta en la Expocruz en cuatro versiones, dos de ellas con nuevo motor 1.6L y 114 caballos de fuerza, y las otras dos, con un motor Turbo 1.3L y 154 caballos de fuerza, 11caballos más que la anterior versión. La diferencia entre ambas versiones con la nueva motorización es que una es 4×2 y viene con transmisión automática CVT y la otra, es 4×4 con transmisión manual. Los precios oscilan desde $us. 19.900 para la versión de entrada, hasta los $us. 27.600 para la versión 4×4.

Diseño exterior renovado.- La New Renault Duster presenta un exterior completamente renovado, con líneas fornidas que transmiten una mayor robustez. En la parte delantera, el vehículo trae una amplia parrilla completamente rediseñada con detalles cromados y una nueva firma luminosa con luces LED en forma de “C” de conducción diurna, característica de la gama Renault. Otro cambio de diseño importante es la reducción del ángulo del parabrisas frontal, lo que hace que el modelo sea más aerodinámico. En cuanto a la fachada trasera, destacan los diseños de la tapa del maletero, paragolpes y luces LED, que refuerzan el icónico diseño. Los nuevos aros, de 16 y 17”, añaden un toque de modernidad al modelo.

“Las características de este todoterreno mejoran la experiencia 4×4 del usuario, en aspectos como la habitabilidad y la conducción intuitiva. Tiene un despeje de suelo, de 237mm, además de mejores ángulos de entrada y salida que permiten al usuario llegar a destinos inesperados”, indica Argandoña.

Diseño interior con el mayor espacio de su categoría.- La New Duster mantiene el baúl más grande de su categoría, con una capacidad de carga de 475 litros para la versión 4×2 y 400litros, para la versión 4×4, lo que facilita el transporte de equipaje y asiste en viajes largos y aventuras. El sistema de aire automático también sorprende en el nuevo modelo.

Tecnología sorprendente.- El vehículo cuenta con un equipamiento más tecnológico, seguro, cómodo y práctico para los conductores. La magia comienza con la conectividad multimedia “Easy Link”, disponible en la versión Intens, que incluye una pantalla de 8” con una interfaz intuitiva, un panel de control con el diseño personalizable y la posibilidad de vincular los teléfonos móviles a través de Android Auto y Apple CarPlay.

El sistema también tiene herramientas que ayudan al conductor a ahorrar combustible y controlar sus viajes, a través de las funciones Eco Scoring y Eco Coaching.

Además, la New Renault Duster(según versión)incorpora un limitador de velocidad y un regulador de velocidad crucero, que ofrece más comodidad para viajes urbanos o en carreteras, gracias a la nueva dirección electro-asistida con volante regulable en profundidad y altura.

Renault aprovecha el «know-how» adquirido en las pistas de Fórmula 1, categoría en la que la marca ya ha ganado 12 títulos mundiales de fabricantes, para asegurar la máxima eficiencia de sus motores. De las pistas surgió la tecnología ESM (Energy Smart Management) y la bomba de aceite de flujo variable, que reduce el consumo de combustible y disminuye las emisiones, contribuyendo así al medio ambiente.

Ahora es más segura.- Para garantizar una mayor seguridad a los ocupantes, la New Renault Duster incorpora el 100% de las tecnologías de la gama para aumentar la seguridad del tráfico, ESC/ESP (Control electrónico de estabilidad) que ayuda a mantener el control de la camioneta en cambios bruscos de trayectoria o pérdida de adherencia en curvas; HSA (Asistente de Arranque en Pendiente), que mantiene el vehículo estacionado hasta dos segundos después de soltar los frenos en subida y HDC (Asistente de Control en Descenso), en la versión 4X4, que le asegura al conductor una excelente estabilidad, mientras previene el bloqueo de las ruedas, evitando así el deslizamiento del vehículo y permitiendo mantener el control en volante.

Un vehículo exitoso.- La primera versión fue lanzada en Europa, en 2010, y pronto el éxito llegó hasta Latinoamérica donde se comercializó en 64 países. Hay más de 550.000 unidades recorriendo las ciudades de la región.

La Duster también es un éxito en Bolivia; llegó a ser segunda vagoneta más vendida en el país, superando a vagonetas tradicionales de origen japonés. La clave de su popularidad es su gran equipamiento a un precio bastante accesible.

Para Renault, la Expocruz es una gran oportunidad para conectarse con sus clientes, ofreciendo grandes ofertas y descuentos de hasta $us 1.000, de acuerdo al modelo y versión. El espacio Renault forma parte del Stand Imcruz, donde toda la gama se exhibe en los 240 metros cuadrados que corresponden a la marca francesa, para que sus clientes pasen a experimentar de primera mano todas las ventajas que cada modelo ofrece.

“Tenemos precios que se adaptan a cualquier bolsillo, desde $us 12.400 para nuestro Renault Kwid, el automóvil compacto con una altura de piso y espacio interior único en su categoría, hasta los $us 42.700 para aquellos que buscan mayor elegancia y sofisticación con nuestra New Koleos, la SUV que decanta diseño francés por donde se la mire, con excelentes acabados y todo el confort que los visitantes buscan en esta gama de precios”, finalizó Argandoña.

Fuente: Eju.tv