La Paz, gasificación y enfrentamientos en Villa Fátima terminan con siete arrestados

Al menos siete personas fueron arrestadas por la Policía este martes luego de nuevos enfrentamientos en inmediaciones de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) en Villa Fátima. Los efectivos procedieron a gasificar a los cocaleros que respaldaban a Armin Lluta en la Plaza del Maestro y, en medio del caos, dos oficiales también fueron agredidos.

“Del mercado (de Adepcoca) más arriba nos estaban gasificando, estábamos escapando y ahí nos han agarrado, yo no tengo nada”, dijo a Página Siete Digital uno de los arrestados, que se encuentra en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la calle Sucre.

Los arrestados fueron trasladados a la FELCC en la calle Sucre.

Otro de los detenidos afirmó que ni siquiera era parte del conflicto y que los policías lo arrestaron sólo por correr durante la gasificación.

“Yo soy de Caranavi, estaba queriendo agarrar auto para ir a la Ceja, han gasificado ahí, me he tenido que escapar no me iba a quedar ahí y al ver que me he corrido me han agarrado ahí. Soy productor de café”, indicó.

En una transmisión de Radio Yungas también se observó a una persona reducida en el suelo a quien los efectivos policiales acusaron de portar una resortera artesanal. Consultado al respecto, él respondió: “La señora está viendo, eso no es mío, yo no tengo nada”, mientras algunos vecinos decían “ahora le han puesto eso”.

Ese medio también reflejó la agresión a dos policías, quienes fueron golpeados en el suelo y luego agredidos por un hombre con un casco. Esto se producía mientras se lanzaban piedras a otros oficiales.

Tras conocerse del hallazgo de Armin Lluta, varios de sus seguidores fueron directamente al Hospital San Francisco de Asís, donde el dirigente cocalero fue trasladado. Allí ocurrió un segundo episodio de agresiones con una nueva gasificación por parte de los efectivos de seguridad.