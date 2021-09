La Unión Europea recordó a las víctimas del 11-S a 20 años de los atentados

Los principales líderes de las instituciones del bloque se expresaron en sus redes sociales para rendir homenaje a los fallecidos en los ataques terroristas en Estados Unidos

Las principales instituciones de la Unión Europea (UE) recordaron este sábado a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos con motivo del 20° aniversario de los ataques terroristas.

“El 11 de septiembre recordamos a aquellos que perdieron sus vidas y rendimos homenaje a quienes lo arriesgaron todo para ayudarlos. Incluso en los momentos más oscuros y difíciles, lo mejor de la naturaleza humana puede brillar”, escribió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su perfil de la red social Twitter.

Aseguró que la UE apoya a Estados Unidos en “la defensa de la libertad y la compasión sobre el odio”.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmó también en Twitter que los “horribles” ataques del 11 de septiembre de hace veinte años “cambiaron el curso de la historia”.



“Recordamos a las víctimas y el noble sacrificio de tantos primeros auxilios y personal de asistencia. La UE apoya a Estados Unidos y al presidente de Estados Unidos en la lucha continua contra el terrorismo y el extremismo en todas sus formas”, añadió. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, subrayó que el 11S “cambió la historia del mundo”.

“Ese día permanece como una herida abierta en todos nuestros corazones, nunca se olvidará. Veinte años después, la lucha contra el terrorismo no ha terminado. Siempre permaneceremos vigilantes”, completó en Twitter.

Mientras que el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo en la misma red social que hoy “se honra la memoria de quienes perdieron sus vidas” en los ataques del 11S.

Joe Biden llamó a la unidad de los estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó el viernes a la unidad en su país y a dejar atrás el miedo, en un mensaje grabado en video con motivo del vigésimo aniversario de los atentados del 11-S, que se conmemora este sábado.

“Para mí, la lección principal del 11 de septiembre (de 2001) es que, cuando somos más vulnerables, en el tira y afloja que supone todo aquello que nos hace humanos, en la batalla por el alma de Estados Unidos, la unidad es nuestra mayor fortaleza”, dijo Biden en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter.

“No debemos tener miedo”, subrayó el mandatario.

Aunque tiene previsto asistir este sábado a las ceremonias de conmemoración en los tres lugares donde se produjeron los atentados hace dos décadas -Nueva York, Shanksville (Pensilvania) y el Pentágono-, Biden no hará declaraciones en esos actos, y ha preferido expresarse en un discurso en video, según la Casa Blanca.

“A las familias de las 2.977 personas de más de 90 naciones asesinadas el 11 de septiembre de 2001, y a las miles de personas más que resultaron heridas, Estados Unidos les conmemora a ustedes y a sus seres queridos”, dijo Biden en el video. “Honramos a todos aquellos que arriesgaron y dieron sus vidas en los minutos, horas, meses y años posteriores”, agregó.

“Vimos cómo se torcía la unidad nacional. Aprendimos que esta no debe romperse nunca. La unidad es lo que nos hace quienes somos, es la mejor cara de Estados Unidos. No significa que haya que creer en lo mismo, pero sí implica tener un respeto fundamental al otro, y tener la esperanza y valentía necesarias para actuar y construir un futuro que no sea reaccionario ni esté basado en el miedo”, afirmó.

“Encontramos fuerza en los lugares rotos, encontramos luz en la oscuridad, y encontramos la motivación para reparar, renovar y reconstruir”.

“Estados Unidos y el mundo los conmemoran a ustedes y a sus seres queridos, a las piezas de su alma y a todos los que dieron todo en los días y meses posteriores”, señaló el mandatario, y rindió tributo a los familiares, amigos y seres queridos que “han tenido que celebrar cumpleaños e hitos vitales con un agujero en el corazón”.

