Lactancia materna en tiempos de COVID-19

¿Qué debe saber una mujer que está amamantando sobre el coronavirus?

Aunque la lactancia materna es en última instancia una decisión personal, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Academia de Medicina de la Lactancia Materna (ABM) apoyan la administración de leche materna a sus bebés, incluso si están infectados con COVID. -19.

¿Los estudios muestran que el virus se detecta en la leche materna de madres infectadas con COVID-19?

Hasta el momento en que se escribió esto, los informes existentes no han detectado el virus que causa COVID-19 en la leche materna. Del mismo modo, otros virus respiratorios no se han transmitido a través de la leche materna. Por ejemplo, el virus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV), que es un virus similar, no se ha detectado en la leche materna.

¿Debe una madre continuar amamantando si comienza a sentir síntomas relacionados con COVID-19?

El ABM sugiere que si una madre que se confirma que tiene COVID-19 o tiene síntomas y está bajo investigación, debe aislarse de los demás, incluso de su bebé para reducir el riesgo de transmisión. El ABM recomienda que una madre que amamanta puede:

1) Proporcionar un suministro continuo de leche materna mediante la extracción de leche con un extractor de leche

2) Tenga contacto madre / bebé para las sesiones de lactancia con precauciones.

¿Qué sucede si una mujer con COVID-19 da a luz?

Según las recomendaciones de los CDC, si una madre con COVID-19 da a luz en el hospital, el bebé puede ser separado temporalmente de la madre para reducir el riesgo de transmisión de COVID-19 al recién nacido. Durante este tiempo de separación, se recomienda proporcionar al bebé leche materna extraída. Una vez que los síntomas de la madre mejoran y ella y el bebé están listos para irse a casa, ella seguiría las mismas pautas anteriores, ya sea usando leche extraída o permitiendo el contacto madre / bebé para amamantar (con la madre usando una máscara y practicando higiene de manos).

¿Deben las madres con COVID-19 separarse de sus bebés mientras están infectadas con el virus y darles a sus bebés leche materna extraída en lugar de alimentar al bebé con el pecho?

La separación entre una madre con COVID-19 y su bebé es una decisión que debe tomar un equipo de atención médica o un especialista y se basa en muchos factores, incluida la salud de la madre y el bebé. Si la madre y el bebé pueden permanecer juntos, se recomienda la lactancia materna. En este caso, los CDC recomiendan que la madre use una mascarilla y use una buena higiene de manos antes y después de amamantar.

¿Qué es lo mejor que puede hacer una madre si tiene que aislarse del bebé?

Si la madre y el bebé se separan temporalmente, se recomienda a la madre a extraerse la leche materna y otra persona, como una enfermera o un familiar, alimentará al niño. Aunque el bebé no amamantaría del pecho, las madres aún deben lavarse las manos antes y después de la extracción.

La superficie del mostrador o de la mesa utilizada durante el bombeo debe limpiarse con productos desinfectantes (Lysoform).

El exterior de la bomba debe limpiarse siguiendo las instrucciones del fabricante, tanto antes como después del bombeo.

El kit de extracción debe limpiarse después de cada sesión de extracción según las instrucciones del fabricante: desarmarlo, enjuagarlo, limpiarlo con jabón para platos y agua en un recipiente utilizado solo para limpiar artículos de alimentación infantil y enjuagarlo.

El kit de bomba se puede limpiar en un lavavajillas si es apto para lavavajillas.

Las piezas de la bomba deben desinfectarse al menos una vez al día siguiendo las instrucciones usando una bolsa de vapor, hirviendo durante cinco minutos o en un lavaplatos con un ajuste de desinfección.

Las piezas de la bomba nunca deben colocarse directamente en el fregadero y deben limpiarse lo antes posible después del bombeo.

Las piezas de la bomba deben colocarse sobre un paño de cocina limpio o una toalla de papel y dejar que se sequen al aire completamente antes de guardarlas.

Limpie a fondo el lavabo y el cepillo para biberones (si se usa) con agua y jabón después de cada uso, o límpielos en un lavavajillas si es apto para lavavajillas y déjelos secar al aire.

Ronald Palacios Castrillo, M.D.,Ph.D. Médico Doctorado en Inmunología y Genética Molecular.