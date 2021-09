Las diez frases más destacadas del papa Francisco en su extensa entrevista

El pontífice tuvo una charla con la radio española COPE. Tocó varios temas personales y de actualidad, entre ellos su estado de salud, la crisis en Afganistán y la lucha de la Iglesia contra el abuso a los niños

El papa Francisco aseguró que se encuentra bien y “hace vida normal” después de su operación de colon, que tiene previstos varios viajes y que ni se le “pasó por la cabeza” renunciar al pontificado, en una entrevista concedida al periodista Carlos Herrera, de la radio española COPE.

En la entrevista de hora y media a la emisora de la conferencia episcopal española, el papa dio detalles de su operación, de la que le extirparon “33 centímetros de intestino” y acalló los rumores sobre su salud y sobre una posible renuncia.

A continuación, las frases más importantes de la entrevista del Papa:

“Ni se me pasó por la cabeza renunciar”

Tras su operación de colón, se generaron rumores de una posible renuncia por su estado de salud. Sin embargo, el Papa desmintió por completo la información y aseguró que no tiene pensado dar un paso al costado: “¡Yo no sé de dónde han sacado la semana pasada que yo iba a presentar mi renuncia! ¿Qué palabra habrán tomado en mi patria? De ahí salió la noticia”. Además, agradeció al enfermero que le detectó el problema en los divertículos y le recomendó operarse: “¡Me salvó la vida!”, dijo.

Siguiendo con el tema de su estado de salud, el Papa ironizó con el papel de los medios de comunicación en la cobertura de su operación y la posibilidad de abandonar el cargo por su avanzada edad: “Siempre que un papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave”. De todos modos, dejó en claro que lleva “una vida totalmente normal”.

“En Afganistán no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades”

Francisco analizó el retiro de las tropas estadounidenses y sus aliados de Afganistán tras 20 años y cuestionó el modo en que se realizó la evacuación. “No sé si habrá una revisión o no, pero ciertamente hubo mucho engaño de parte quizás de las nuevas autoridades. Digo engaño o mucha ingenuidad, no entiendo. Pero yo aquí vería el modo”, señaló.

“Es necesario poner fin a la política irresponsable de intervenir desde fuera y de construir en otros países la democracia”

En una de sus intervenciones más particulares, el Pontífice citó una frase del presidente ruso Vladimir Putin sobre la crisis en Afganistán, pero se la atribuyó a la canciller alemana Angela Merkel, a quien además elogió por haber dicho eso. La confusión pudo haberse originado en que el líder del Kremlin dijo eso durante un encuentro con la mandataria germana durante un encuentro reciente que mantuvieron en Moscú.

“Quiero que el cardenal Becciu sea inocente”

El cardenal Giovanni Angelo Becciu fue obligado a renunciar por el Papa por las acusaciones en un caso de corrupción. Sin embargo, Francisco expresó su deseo de que el juicio “salga bien” ya que le tiene mucho aprecio. “Fue un colaborador mío y me ayudó mucho. Es una persona a la que tengo cierta estima como persona. Ahora, la justicia es la que va a decidir”, indicó.

“Estamos viviendo una cultura del descarte”

Consultado sobre la legalización de la eutanasia, el Papa se se mostró crítico con la práctica y aseguró que para la sociedad “los viejos son material descartable: molestan”. “En el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los viejos… los enfermos más terminales, también; los chicos no queridos, también, y se los manda al remitente antes de que nazcan… O sea, hay una cultura…”, expresó.

“Yo me pregunto a veces cómo ciertos gobiernos permiten la producción de pedopornografía”

Con respecto a la lucha de la Iglesia contra el abuso infantil, reafirmó que “abusar a un chico para filmar un acto pedopornográfico es demoniaco”, y aseguró que se trata de un “problema mundial grave”. Asimismo, apuntó contra los países que lo ocultan argumentando que “hoy en día con los servicios de inteligencia se sabe todo”. “Un gobierno sabe quién en su país produce pedopornografía. Para mí esta es de las cosas más monstruosas que he visto”, opinó.

“Las ideologías son las que impiden cualquier proceso de reconciliación”

Sobre las ideologías y la lucha de Cataluña por independizarse de España, el pontífice dudó si el país europeo “está totalmente reconciliado con su propia historia, sobre todo la historia del siglo pasado”. Como recomendación, llamó a “entrar en un proceso de diálogo y de reconciliación” y a “huir de las ideologías” porque “destruyen”.

“El diablo corretea por todos los lados, pero yo le tengo más miedo a los diablos educados”

Francisco hizo un pequeño balance de su pontificado y se refirió también a los desengaños que sufrió en su vida por personas que “tocan el timbre, piden permiso y entran en tu casa, que se hacen amigos”. “Tengo pavor a los diablos educados. Son los peores, y uno se engaña mucho”, agregó.

“Soy un pecador que trata de hacer el bien”

El Papa reveló su costado más intimo y aseguró que no es de “lágrima fácil”, pero que de vez en cuando se entristece “frente a algunas cosas” que intenta no confundirlas con “melancolía”. “A momentos, viendo ciertas cosas, me tocan el corazón y… y eso me sucede a veces”, dijo.

“No veo televisión”

Francisco reveló que no consume información a través de la televisión por una promesa que hizo el 16 de julio de 1990. “Sentí que el Señor me pedía eso, porque estábamos en comunidad viendo una cosa que terminó chabacana, desagradable, mal. Yo quedé mal. Era un 15 de julio a la noche. Y al día siguiente, en la oración, le prometí al Señor no verla. Evidentemente, cuando asume un presidente lo veo, cuando hay un accidente aéreo, lo veo, esas cosas… pero no soy adicto a ello”, explicó.

En esa línea, aseguró además que tampoco ve jugar a su equipo favorito de fútbol, San Lorenzo, ni siguió la última Copa América en la que Argentina se consagró campeón derrotando a Brasil 1 a 0 en el estadio maracaná de Río de Janeiro.