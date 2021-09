Los efectos secundarios de la tercera dosis son similares a los de la segunda

El riesgo de sufrir efectos secundarios tras recibir una tercera dosis de una vacuna de ARN mensajero es similar al riesgo de efectos secundarios tras la segunda dosis, según un estudio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) basado en datos de 12.591 personas.

Los efectos secundarios más comunes tras la tercera dosis han sido, por este orden, dolor en la zona de la inyección (que afectó al 71% de los participantes), cansancio (56%), dolor de cabeza (43%) y dolor muscular (43%). “La mayoría de las reacciones fueron leves o moderadas, transitorias y registradas al día siguiente de la inyección”, escriben los autores del estudio en la publicación MMWR , donde han presentado sus resultados.

En Catalunya, el temor a los efectos secundarios es la segunda causa más común por la que casi un 30% de la población de 20 a 40 años no se ha vacunado. Una encuesta telefónica a 15.000 personas no vacunadas realizada por el departament de Salut ha revelado que casi la mitad de ellas no ve necesario vacunarse. Otro 27% dice temer los efectos adversos de las vacunas.

Un obstáculo adicional es la dificultad de llegar a personas originarias del este de Europa y del norte de África por barreras idiomáticas y culturales, o porque muchas de ellas viven ajenas al sistema sanitario, informó ayer la secretaria de Salut Pública, Carmen Cabezas.

Por el contrario, el negacionismo no es una causa principal de la baja cobertura vacunal entre adultos jóvenes. Los negacionistas no llegan al 5% de la población no vacunada en Catalunya, según la encuesta del departament de Salut.

En el estudio estadounidense, el 79% de los participantes han notificado algún efecto secundario localizado en el lugar de la inyección tras la tercera dosis, frente al 78% registrado en el mismo colectivo tras la segunda dosis. Para efectos secundarios no relacionados con el lugar de la inyección, como cansancio o cefalea, el porcentaje ha sido de 74% con la tercera dosis, frente al 76% con la segunda.

Los resultados se refieren a personas que recibieron tres dosis de la misma vacuna y que completaron una encuesta para smartphones creada por los CDC para monitorizar los efectos secundarios de las vacunas.

Quienes recibieron tres dosis de Moderna notificaron más efectos secundarios que quienes recibieron tres dosis de Pfizer-BioNTech, posiblemente porque la vacuna de Moderna contiene una dosis más alta de ARN mensajero. Las molestias en la zona de la inyección, por ejemplo, afectaron al 67% de los vacunados con Pfizer-BioNTech y al 76% de los vacunados con Moderna. Para la sensación de fatiga, los porcentajes respectivos fueron del 51% y el 62%.

El estudio describe las reacciones de personas que recibieron su tercera dosis entre el 12 de agosto y el 19 de septiembre. Durante ese periodo, la dosis adicional solo estaba autorizada en EE.UU. para personas inmunodeprimidas, por lo que es posible que los porcentajes de personas afectadas por los efectos secundarios sean distintos entre personas sanas. Pero la conclusión de que los efectos secundarios tras la segunda y la tercera dosis son equivalentes se mantiene.

Los resultados confirman los de un reciente ensayo clínico realizado por Pfizer-BioNTech en una muestra de 306 voluntarios que concluyó que los efectos secundarios tras la segunda y la tercera dosis son similares.