Los mandamientos masistas y las buenas y malas herencias

En el 2006 Evo Morales se convirtió, supuestamente, en el Primer presidente indígena de Bolivia. Desde el inicio su propuesta ha sido ideológica, racista y mediática y no se preocupa de mencionar lo económico; la mama coca proveerá.

Ellos ofrecen reducir las disparidades sociales, descolonizar el Estado boliviano y promover la participación política y social de la población indígena y por supuesto no lo cumplen.

Cuando el MAS asume el Gobierno, el país contaba con pozos de hidrocarburo en producción, grandes reservas certificadas, gasoductos construidos y contratos firmados con los clientes. Todo esto lo reciben sin que les cueste el menor esfuerzo o trabajo, e inmediatamente empiezan a recibir una lluvia de dólares como producto de las ventas y a precios antes nunca vistos.

Dueño de estos ingentes recursos, el Gobierno populista cocalero empieza a invertir miles de millones de dólares en docenas de empresas públicas, las que desde inicio generaron jugosas comisiones para los políticos y luego produjeron millonarias pérdidas para el país. Son unas Industrias Estatales que no responden a necesidades del mercado, sino a las estrategias políticas del Gobierno Populista y por supuesto a la cosecha de comisiones.

El fracaso de este modelo de Empresas Estatales, tiene en Bolivia su mejor ejemplo con la Planta de Urea en el Chapare, el Ingenio Azucarero en San Buenaventura y varias más. Estas empresas fallidas muestran dónde y cómo se dilapidaron los recursos de la bonanza económica y cuanto le toco cosechar al masismo.

Leemos en la Prensa, que en agosto 2021 en el puente internacional de Bermejo fronterizo con Argentina, se decomisó 30 yutes de urea (abono químico), 22 cajas de tomate y 12 bolsas de morrón de procedencia extranjera. Se contrabandea urea, pues la Planta del Chapare que costo mil millones de dólares no produce urea, sino perdidas. Además y como dato, esta planta hasta ahora ha generado cuatrocientos millones de dólares de pérdida y seguirá por ese rumbo y todo esto en homenaje al cocalero.

Los postulados del actual modelo económico del Gobierno y que los masistas no leyeron establecen que: “El rol de las empresas públicas consiste en generar excedentes que contribuyan a la industrialización y el financiamiento de políticas sociales”. Al no ser así y no cumplirse este requisito, pues las industrias generan inmensas pérdidas, lo que corresponde es su cierre pues los impuestos de los bolivianos no son para financiar empresas que no son rentables y eficientes.

El problema para nosotros es que el MAS actúa como dicen sus particulares Mandamientos: “La ley es para meterle nomás. La economía nacional es para ordeñarla (en su beneficio). La cultura es para dividir a la sociedad (a quien no le guste que se aguante)”. Dante Pino.

Pasaron diez meses de la asunción de Lucho y todo ha sido un desastre, pero el Gobierno masista sigue culpando a Jeanine por la herencia económica y de crisis institucional causada por los catorce años del Evismo. Fue una nefasta herencia que los masistas dejaron a Jeannine y que le resbaló al Lucho. Aquí cabe aplicar un otro mandamiento masista importante: “El que le echa la culpa a otro (a Jeannine), su mal descansa”.

