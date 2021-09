Los PowerToys estrenan rediseño completo con el mismo estilo de Windows 11: así lucen estás herramientas imprescindibles

La versión 0.45.0 de los PowerToys acaba de ser liberada, y aunque principalmente está centrada en ofrecer más estabilidad, optimizar las herramientas y corregir bugs, también es la primera en traer el nuevo diseño que sigue las mismas líneas de lo que podemos ver ya en Windows 11.

El nuevo diseño aparece ya sea que uses los PowerToys en Windows 10 o en Windows 11, solo basta con que actualices a la última versión, ya sea directamente desde la Configuración de la app de PowerToys si ya la tienes instalada, o descargando desde la página de lanzamientos en GitHub.

Los juguetes perfectos para Power Users

Nuevo diseño de los PowerToys en Windows 10

El diseño anterior es más consistente con el mismo diseño del panel de Configuración de Windows 10, pero ahora con el lavado de cara, le han cambiado los iconos, los colores, el estilo del panel, el estilo de los botones y luce cómo la Configuración en Windows 11.

Quizás sea un poco ridículo que para alinearlo con el diseño de Windows 11, termine «desentonando» con Windows 10. Pero teniendo en cuenta que este estilo es realmente más cómodo para la navegación, tiene más detalles y botones con iconos que representan las diferentes opciones, es buena noticia que también se haya actualizado en Windows 10.

A la izquierda el diseño anterior y a la derecha el nuevo

Si no los has probado o no los conoces, los PowerToys son una de las mejores herramientas para Power Users de Windows. Si bien solían existir en versiones mucho más antiguas de Windows, revivieron hace poco como un proyecto open source más moderno y con muchas utilidades para el sistema.

Los PowerToys cuentan hasta la fecha con nueve herramientas para el sistema que sirven para realizar múltiples tareas de forma conveniente. Tienes FancyZones para crear cuadriculas personalizadas para apilar tus ventanas, tienes un selector de colores para copiar el color hexadecimal de cualquier parte de tu escritorio o ventana, tienes PowerToys Run para usar como launcher alternativa de Windows al estilo del Spotlight de macOS, e incluso tienes una herramienta para remapear las teclas de tu teclado como quieras.

Personalmente, son unas de mis aplicaciones infaltables, y ahora que planeo mudarme 100% a Windows 11 en octubre, es una buena noticia que se hayan actualizado para lucir su parte en el nuevo sistema.