Ese miércoles 10 de septiembre de 2003 Bolivia derrotó a Colombia por 4-0 con un triplete del goleador Joaquín Botero y un tanto de Julio César Baldivieso en la segunda jornada de las clasificatorias a la cita mundial en suelo teutón.

—¿Qué recuerda de su paso por la selección boliviana?

—Muchísimas cosas hermosas, empezando por la Sub-17 y terminando por la mayor, fueron más alegrías que tristezas.

—Ud. Ha sido un ícono de la Verde en los partidos por eliminatorias, ¿Qué recuerda más?

—Sobre todo mi debut en eliminatorias que fue en Lima, en 1989, fue en el estadio Nacional cuando ganamos 2 a 1 para el Mundial de Italia 1990.

—El partido frente a los colombianos en La Paz en 2003 es la única victoria de Bolivia en casa. ¿Qué sintió después de ese triunfo en el estadio Hernando Siles?

—Era una gran selección la de Colombia y prácticamente desde un comienzo fuimos superiores, fue un triunfo claro y contundente que no dio margen a decir que fue por casualidad. La verdad jugamos muy bien, se ganó con mucha autoridad y un triunfo que marcó lo que fue el partido con un 4-0, fue lo que realmente sucedió en la cancha.

—¿Se acuerda de la celebración?

—Fue una alegría enorme de la gente y más de nosotros porque era un partido complicado, quizá por el resultado pareció que el trámite fue fácil pero todo lo contrario. Nosotros nos entregamos íntegros y la gente respondió con aplausos. La alegría en el estadio fue única.

—¿Alguna anécdota en particular en ese partido contra Colombia?

—Me acuerdo que el arquero de ellos, Óscar Córdoba, reconoció que Bolivia fue sumamente superior y que ellos “no dieron pie con bola”, esas fueron sus palabras.

—¿Podrá Bolivia repetir esa actuación?

—Esperemos que sí, esa es la idea aunque ahora la situación es muy diferente pero nunca se sabe, en el fútbol no hay lógica.

—¿Con qué Colombia se va a topar la selección el 2 de septiembre?

—Con una Colombia que está pasando por buen momento con grandes individualidades que en sus clubes son figuras y no estamos hablando del fútbol local sino a nivel Europa. Tanto en Italia, España o Inglaterra y están jugando muy bien.

Hay que tener mucho cuidado porque ellos te pueden lastimar en cualquier momento y juegan en equipo y eso los hace más fuertes.

—¿Cómo debería afrontar ese encuentro la selección boliviana?

—Con mucha autoridad porque estamos jugando de locales y no por eso hay que salir desde un comienzo a querer marcar el gol desde el primer minuto, si se da bienvenido pero tiene que ser con mucho cuidado y sin descuidar la defensa, los zagueros tienen que estar muy atentos a los contragolpes. Hay que jugar con precaución porque vamos a enfrentar a una selección fuerte que ante la mínima oportunidad nos pueden hacer daño y nosotros no desaprovechar las ocasiones de gol.

—¿Cree que hay elemento futbolístico para hacerle frente a los cafetaleros?

—Si hay, la selección está trabajando mucho mejor que en otros tiempos, en un lugar cómodo con canchas bien trabajadas, el futbolista está aislado de todo en el centro de alto rendimiento donde están y eso va ayudar bastante

—¿Cuál es la debilidad del fútbol colombiano para explotar?

—No sé, están muy bien parados en todas sus líneas, pero a lo mejor la mejor ventaja que podemos sacar es demostrarle que somos una selección fuerte desde el comienzo y con ganas, tenemos que ponerlos nerviosos y el nerviosismo hace que te equivoques. Si somos un equipo ordenado, con intenciones de llevarnos el triunfo, Colombia puede entrar en nervios y ahí es por donde un equipo empieza a demostrar errores y tenemos que aprovechar.

—Cristaldo fue un líder dentro de la cancha ¿cree que hay jugadores de esa estirpe en la Verde?

—Tiene que haber, las circunstancias te hacen llegar a esa situación y en estos momentos creo que hay, empezando del arquero (Carlos) Lampe que es un jugador que da tranquilidad al equipo y los futbolistas saben que eso es muy importante, después está Marcelo (Martins) que no se si juagará.

—¿Cómo evalúa la participación de Bolivia en estas eliminatorias?

—De regular para abajo, se perdió de local que es algo que a nosotros no nos puede pasar y eso hace que no estemos bien parados. No nos queda otra que ganar el partido contra Colombia o prácticamente estaríamos fuera del Mundial.

—Y de César Farías, ¿qué opina?

—Hace lo que puede con lo que hay pero hay que apoyarlo porque si a él le va bien nos va bien a todos y por ende el país se pone contento.

Siempre uno tiene que apoyar a nuestra selección esté quien esté al frente.

—¿Está de acuerdo que siga como seleccionador nacional?

—Depende del resultado, si gana a Colombia claro pero siendo sinceros si pierde no tendría por qué seguir a no ser que le vaya a ganar a Uruguay y Argentina.

—Ante este panorama ¿Se puede llegar al Mundial de Qatar 2022?

—Va depender justamente del partido con Colombia, ese será el parámetro para ver esa posibilidad, si no se logra un triunfo ya estamos fuera.

—¿Se anima a dar un resultado?

—Siempre quiero que gane, aunque sea por 1 a 0. Una victoria nos dejaría mejor parados.

—Un mensaje para la afición.

—Que alienten, los muchachos lo van a necesitar en una situación difícil por la que estamos pasando y un triunfo nos va a venir bien pero para eso se va a necesitar el apoyo de la gente porque yo ya jugué estos partidos y puedo decir que es lindo sentir el apoyo del público.

—¿A qué se está dedicando?

—Estoy en el fútbol de ascenso, estamos trabajando con Luis Méndez en formación de jugadores, gracias a Dios nos está yendo muy bien, queremos hacerlo crecer al club y llevar jugadores a primera.

¿En qué equipo?

—Atlético Huracán se llama el club y en poco tiempo estamos incorporando dos jugadores a Oriente Petrolero y esperamos seguir sacando valores.

—¿Perspectivas para dirigir?

—Me gustaría, estoy en condiciones, me he recibido de técnico hace dos años, tengo mi título de AFA de la Argentina. Me dediqué a otras cosas en los últimos año pero estoy volviendo a dirigir, tenemos la Sub-19 que está puntera en un torneo de 12 equipos con jugadores que tienen años trabajando a diferencia nuestra.

—¿Y la selección?

—Sería lo más lindo porque me siento en condiciones de hacerlo, conozco a la selección más que nadie, estuve casi 20 años desde divisiones menores hasta la mayor.

Perfil

Nombre: Luis Héctor Cristaldo Ruiz Díaz

Nacimiento: Formosa, Argentina, 31 de agosto de 1969

Esposa: María

Hijos: Maycol, Héctor y Félix

Profesión: Futbolista y director técnico

BALUARTE

Luis Cristaldo fue un jugador que desde muy joven defendió los colores de la Verde, destacó por su estilo aguerrido y era un líder en la cancha. Disputó cinco eliminatorias: EEUU 1994, Francia 1998, Japón-Corea 2002 y Alemania 2006. Además es uno de los mundialistas del 94.