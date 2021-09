Manfred denuncia golpe y Lima insta al Concejo a pedir elecciones

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, denunció ayer que se pretende dar un “golpe municipal” a su gestión través de la sentencia judicial por el caso Sillar Alternativo y apuntó al excandidato del MAS y actual viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox.

En tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseveró que el Concejo Municipal debe pedir elecciones y si no lo hace, podrían los concejales podrían tener “responsabilidades”.

En medio de la polémica, para hoy está convocada una movilización de vecinos y seguidores del alcalde “en defensa del voto”.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible un recurso de casación interpuesto por la defensa de Reyes Villa por el caso de supuestas irregularidades en la elaboración del proyecto de ruta alternativa en El Sillar, un caso que data de 2009. Con esta resolución, se ratifica la sentencia de cinco años de cárcel para Reyes Villa que la justicia emitió en 2013.

El Alcalde, que fue juzgado en ausencia, ratificó ayer que se trata de un proceso político y “amañado” que tiene el objetivo de “sacarlo” y derrocarlo”, porque está haciendo una buena gestión y eso le preocupa al MAS.

“Es una sentencia totalmente política, (que se emite) después de 13 años. Si yo hubiera tenido algo grave, no hubiera retornado”, dijo Reyes Villa en el acto de entrega de obras de mejoramiento de la ciclovía, a tiempo de recordar que fue juzgado en rebeldía, es decir, en ausencia, porque en ese tiempo vivía en EEUU.

“Han creído que en cuatro meses me iba a aplazar, que no iba a hacer gestión. Han visto que Manfred es un peligro y hay que sacarlo”, dijo.

Pero “la población se da cuenta, no es tonta” y saben que “yo sé planificar, sé hacer obras” y por eso “éste es un golpe a la Alcaldía de Cochabamba, un golpe jurídico”.

Reyes Villa declaró que el excandidato del MAS y actual viceministro Cox ejerce una “fuerte presión política” al Órgano Judicial, en Sucre, con el objetivo de direccionar los procesos en su contra.

“Un candidato perdedor, que ha perdido, ¿cómo puede estar presionando porque sea viceministro? Está en sucre, para en Sucre. Cree que va a volver a ser candidato, cree que la bronca, la venganza es sacarlo al ganador; no es así”, dijo, en referencia a Cox, quien en los comicios de marzo perdió por un amplio margen frente a Reyes Villa.

Reyes Villa aseveró que está haciendo gestión y “eso no gusta a mucha gente, por eso presionan al poder judicial y por eso uno que no ha ganado y que ahora es viceministro está moviéndose para bajarlo al alcalde, y habla de elecciones nuevamente. Aquí hay que ganar con el voto del pueblo, no por la fuerza, no forzar la justicia”.

En la entrega de otra obra, al sur de la ciudad, el Alcalde pidió que “estemos unidos”, no para defender a Manfred, sino para “defender la democracia, defender a Cochabamba. Porque si me hacen daño a mí, le hacen daño a Cochabamba”.

Dijo que, si la justicia en Bolivia no obra en derecho, “vamos a ganar a nivel internacional, pero no vamos a dejar la Alcaldía, porque hemos ganado y nos vamos a quedar estos cinco años”.

El Alcalde pidió que se defienda la democracia y exhortó a que “no se encienda la chispa de la división” por lo que “yo quiero que calcule bien el Gobierno lo que está haciendo, que tenga cuidado”.

2009 El caso Sillar Alternativo El proceso se inició en 2009 por el delito de conducta antieconómica en el proyecto Sillar Alternativo.

MOVILIZACIONES EN DEFENSA DE MANFRED

Para este lunes, desde las 7:00, sectores sociales y seguidores del alcalde Manfred Reyes Villa se movilizarán desde distintos puntos de la ciudad hacia la plaza 14 de Septiembre, en defensa “del voto y de Cochabamba”.

El concejal del MAS Joel Flores denunció que funcionarios están obligados a participar, y que la Alcaldía “chantajea” a juntas vecinales y comerciantes.

Reyes Villa rechazó estas acusaciones y aseguró que “nosotros no obligamos a nadie. El pueblo no necesita que lo obliguen. Vienen entusiasmados por el presente y futuro de Cochabamba”.

MAS PIDE QUE SE EJECUTE CONDENA

El diputado Héctor Arce (MAS) dijo ayer que el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, pretende acudir al discurso de persecución política para incumplir la ley y no asumir su responsabilidad por el caso Sillar Alternativo.

Dijo que si bien Reyes Villa fue elegido por la mayoría de la población cochabambina, eso no significa que sea una excusa para incumplir la norma.

“Hoy están intentando decir que Manfred Reyes Villa ha ganado por el voto, por tanto, se debe respetar; la ley se cumple, no se discute. Por tanto, lo que están buscando ellos es sensibilizar al pueblo cochabambino, movilizar, y eso no es posible”, indicó.

LIMA APUNTA AL CONCEJO Y DESAHUCIA A MANFRED

El ministro de Justicia, Iván Lima, declaró ayer que el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, no podrá evitar cumplir la sentencia de cinco años por el caso Sillar Alternativo, y advirtió que el Concejo Municipal debe convocar a nuevas elecciones, caso contrario, son pasibles a “responsabilidades”.

Lima dijo que Reyes Villa tiene 12 casos en su contra y que el Alcalde ha utilizado una serie de “chicanas” jurídicas para evitar sentencias o hacer que los procesos judiciales se frenen.

“En este caso, estamos con la decisión del máximo tribunal de justicia, que ha dictado un auto supremo, que es cosa juzgada, (…) de acuerdo a la ley no existe posibilidades de no cumplir la pena en este tipo de delitos”, indicó.

Lima aseveró que Reyes Villa hace un uso “arbitrario de los medios de defensa” y aseveró que “en este caso existe una cosa juzgada y lo que debemos hacer es respetar la sentencia y ya no buscar chicanas”.

Lima apunta ahora al Concejo Municipal, que por norma debería pedir nuevas elecciones.

“El Concejo debe pronunciarse y si el Concejo Municipal toma una decisión en el marco de la Constitución, lo que corresponde es llevar adelante nuevas elecciones. No es una decisión del Ejecutivo; es una decisión que se va a dar en un Concejo Municipal, en el que la mayoría de los concejales corresponden al partido del señor Reyes Villa”, indicó.

Pero advirtió que “si ellos deciden ir en contra de la Constitución y contra la ley, también se generará una responsabilidad por parte de ellos”. “Hay que respetar lo que dice la justicia y no llevar esto a un escenario político”, indicó.

Dijo que “no porque estés en la oposición te vas a victimizar”, y pidió que no se emitan “argumentos políticos”.