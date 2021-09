Manfred Reyes Villa acorralado

¿Por qué el Alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa no defiende a los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala #RJC de la persecución política y en cambio decide “continuar” con los procesos iniciados en su contra en la gestión pasada por el MAS a los que se adhirió la Alcaldía en la gestión de Jose Maria Leyes?

El pasado jueves 09 de septiembre de 2021, Manfred Reyes Villa fue notificado con el Auto Supremo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (Sucre), mediante el cual se rechaza el Recurso de Casación interpuesto por Manfred contra del Auto de Vista pronunciado por la Sala Penal II de Cochabamba que lo condena a 5 años de cárcel. A través de una Solicitud de Complementación y Enmienda, Manfred ha paralizado, por el momento, la ejecución de este mandamiento de condena.

¿Por qué ningún medio de comunicación publicó Sentencia en contra de Manfred?

Recordemos que cuando Manfred regresó al país (a reunirse en Santa Cruz con Luis Fernando Camacho en fecha 26 de enero de 2020 y al día siguiente se trasladaron ambos a Cochabamba), ya existía esta orden de aprehensión/condena en su contra, que no fue ejecutada gracias a la custodia y apoyo que le brindaron los miembros de la RJC a su llegada y durante su estadía. Fue gracias a esta protección que le brindaron los miembros de #RJC que Manfred pudo regresar al país e ingresar una Acción de Amparo Constitucional que evitó la ejecución del mandamiento de condena en su contra.

El día de ayer, 13 de septiembre de 2021, en vísperas de la efemérides departamental, el Alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa pidió al presidente Luis Arce “dejar de lado los colores políticos y trabajar por Bolivia” durante un acto de entrega de una red de agua en la zona sur.

El día de hoy 14 de septiembre de 2021, mediante nota de prensa del medio de comunicación Página Siete, se dio a conocer que la Alcaldía decidió continuar con el proceso iniciado en la gestión pasada en contra de integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), a raíz de una querella presentada por una exdiputada y asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), al que se adhirió la administración de José María Leyes, dentro del cual pesa una imputación formal en contra de Yassir Molina, Mario Antonio Bascope Revuelta, Fabio Alejandro Bascope Revuelta, Milena Soto Lopez, Jaime Maldonado Mendez y otros, por los delitos de: delitos contra salud pública, impedir o estorbar ejercicio funciones, fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas asfixiantes, etc., en grado autoría conjunta.

En esta nota de prensa, el secretario jurídico de la Alcaldía de Cochabamba, Orlando Vargas, explicó “Nosotros (como nueva administración) nos hemos apersonado en todos los procesos de la Alcaldía. Existe un proceso penal en contra del señor Yassir Molina, eso está en proceso de investigación, nosotros como institución tenemos que continuar con este proceso, en el sentido de que hubiera habido una acción que atentó contra el patrimonio de la alcaldía. En ese sentido nosotros, así como en todos los procesos sin distinción alguna, estamos generando la persecución y ejecución de todos los procesos penales”.

Según el director jurídico de la Alcaldía tuvieron que apersonarse porque se han cometido hechos que han afectado el patrimonio de la Alcaldía, sin embargo esta declaración no guarda relación alguna con la imputación formal en curso, ya que la misma no ha tipificado la conducta de los imputados a ningún delito de carácter patrimonial, de lo que deducimos que la Alcaldía no ha apersonado a su representante para solicitar la readecuación del tipo penal, cuantificar el daño al patrimonio de la Alcaldía, aceptar el resarcimiento del mismo y extinguir de esta forma la acción penal.

De la querella presentada, verificamos que esta se ha basado en un relato totalmente sesgado y parcializado a favor del MAS que lo único que busca es poner el rótulo de “organización criminal” a la RJC, en la que se han presentado en calidad de elementos probatorios, notas de prensa y declaraciones testificales que no reflejan la realidad objetiva de los hechos. Vergonzoso también que la Fiscalía haya considerado estos como indicios suficientes para imputar a los miembros de #RJC.

Lo que todavía está a tiempo de hacer la Alcaldía, si no quiere ser un descarado cómplice del Gobierno en la utilización de la justicia para perseguir opositores y activistas, es desistir del proceso. Si no quiere desistir del proceso, le corresponde al menos solicitar la ampliación de la imputación formal en contra de la gente del Movimiento al Socialismo y conjuntamente con esta solicitud de ampliación de imputación formal a miembros del MAS, solicitar la readecuación del tipo penal atribuido a la RJC a los delitos de carácter patrimonial.

Isabel Paz Soldán Somoza