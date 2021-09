Manfred Reyes Villa: ‘Aquí nadie me va a sacar porque no están utilizando el debido proceso’

“Aquí nadie me va a sacar porque no están utilizando el debido proceso”. De esta manera respondió el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, sobre la intensión de buscar destituirlo de su cargo por procesos judiciales que, en su criterio, son “armados”.

En los últimos días se conoció que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó un recurso legal del burgomaestre para evitar que una sentencia de 2013 sea ejecutoria en primera instancia a cinco años de cárcel por el caso denominado “Sillar Alternativo”, una obra en la que se detectaron irregularidades.

“El pueblo tiene la palabra, aquí nadie me va a sacar porque no están utilizando es debido proceso aquí tiene que haber debido proceso y es lo que no habido”, sostuvo Reyes Villa.

Debido a la situación de Reyes Villa, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, aseguró que el Concejo Municipal debe asumir una decisión para que pueda continuar o no en sus funciones.

De hecho, dijo incluso que «posiblemente» se pueda llevar adelante un nuevo proceso electoral, siempre y cuando lo vea el legislativo municipal de Cochabamba.

En entrevista con ERBOL, Reyes Villa aseguró que los procesos judiciales que se lo acusan son “netamente políticos” y recordó la situación que atravesó durante la campaña electoral de las elecciones subnacionales donde se buscó innhabilitarlo.

“Desde que me presente a las elecciones, cuántas veces me han inhabilitado pero hemos peleado jurídicamente y hemos logrado la habilitación, lo mismo vamos a hacer ahora, no es que nos vamos a ir o qué ya estemos hablando de (nuevas) elecciones”, sostuvo.

En su criterio, es la ciudadanía de la ciudad de Cochabamba la que debe decidir si se convocan o no a nuevas elecciones.

“No vamos entrar ese a ese discurso direcciones no hay por donde realmente puedan sacar a un alcalde, derrocar a un alcalde porque si no, va a hacer un efecto dominó al próximo seguramente van a hacer todos los alcaldes de oposición”, advirtió.

Mediante una misiva, dirigida el presidente del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, Humberto Valenzuela, el concejal por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Jhonny Flores solicitó que se pueda declarar la “pérdida de mandato de alcalde” debido a la sentencia condenatoria que tiene.

Horas antes el viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, y antes excandidato a la Alcaldía de Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo (MAS) afirmó que se debe convocar a nuevas elecciones en el municipio debido a la sentencia ejecutoriada de Reyes Villa.