Manny Pacquiao se retira del boxeo

El púgil filipino Manny Pacquiao anuncia que cuelga los guantes, deja el boxeo a sus 42 años y se centra en su carrera política hacia la presidencia de su país.

El famoso boxeador filipino Manny Pacquiao, 42 años y candidato a la presidenciales de su país, anunció este miércoles que estaba poniendo fin a décadas de carrera en los rings, la decisión «más difícil» de su vida.

«Es difícil para mí aceptar que mi carrera en el boxeo terminó», dijo Manny Pacquiao en un mensaje de vídeo publicado en Twitter: «hoy anuncio mi retirada».

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 29, 2021