Marcha indígena denuncia que intentan frenar su caravana rumbo a Santa Cruz y pide resguardo policial

El altercado ocurrió en la comunidad 16 de Julio, cuando los originarios cumplían el día 12 de caravana. La marcha va rumbo a Santa Cruz rechaza la ocupación ilegal de sus tierras. El viceministro de Autonomías asegura desconocer a los dirigentes y el pliego petitorio.

La mañana de este domingo, originarios de las tierras bajas de Beni que se encuentran en el día 12 de la marcha rumbo a Santa Cruz, denunciaron que un grupo de personas afines al Gobierno, intentaron frenar la caravana a la altura de la comunidad 16 de Julio, distante a 12 kilómetros de su campamento provisional en Santa Isabel.

El grupo está conformado por un centenar de personas de diferentes pueblos del Oriente y del Chaco boliviano, que se manifiestan contra la ocupación ilegal de sus tierras.

Uno de los marchistas denunció a través de las redes sociales y filmó el altercado que tuvieron con las personas que impedían el paso de la camioneta de auxilio y de los indígenas que participan de la marcha.

“No van a pasar, trabajen”, era una de las declaraciones que hacían las personas que frenaban el avance de la caravana, mientras que los otros se abrían paso en plena discusión.

Policías llegaron al lugar y sin mayores disturbios, la marcha indígena siguió su paso.

“Queremos informar a la ciudadanía y al pueblo bolivianos que hemos tenido un altercado, exigimos a las autoridades y a la Policía Boliviana que vean esta situación para que nos aumenten la seguridad con efectivos, en especial en las poblaciones que no nos quieren dejar pasar”, manifestó uno de los dirigentes marchistas.



Detalló que el grupo contrario a los indígenas -que llevan 12 días de caravana- no solo impedían el paso, sino que intentaron volcar la camioneta y quemar el vehículo de auxilio con el que hacen el recorrido.

“Nosotros llevamos gente mayor de 80 años, niños y mujeres, y esto no se puede dar. El Gobierno nos garantizó que no íbamos a tener problemas, pedimos la garantía necesaria para pasar y continuar nuestra marcha rumbo a Santa Cruz”, acotó.

El pasado 25 de agosto, el grupo de originarios de las tierras bajas, emprendió la misión recorriendo un camino extenso en defensa de la cultura, territorio y de los derechos de los pueblos originarios.

En este sentido, el dirigente Marcial Fabricano, indicó que se espera arribar a Ascensión de Guarayos el martes.

Postura del Gobierno

Por su parte, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruíz, en entrevista en el programa Las 7 en el 7, del canal estatal BTV, indicó que desconocen el pliego petitorio y las demandas de los indígenas de Beni que realizan la caravana hacia Santa Cruz.

«Existen demandas que no son atendidas, no es el caso de esta marcha, en las últimas semanas nos hemos reunido con los dirigentes de las organizaciones que aglomeran a los pueblos indígenas, pero ahora no conocemos el pliego petitorio, nos gustaría conocer su demanda para analizarla y evaluarla«, aseguró.

Ruíz considera que esta marcha tiene un tinte político porque lo aprovecha para invitar a los representantes de la caravana, a sumarse a las demandas de los 14 pueblos indígenas con quienes el Gobierno ya se reunió y programaron mesas de trabajo.

«En Beni hay 18 pueblos, los cuales están organizados en cinco regionales y nos hemos reunido con ellos hace dos semanas y el pasado jueves, donde hablamos de sus demandas y ya hay mucho avance», dijo.

La autoridad explicó que de las dos mesas de trabajo que programaron una está enfocada en la vía legal y autonómica en el que abordarán el tema de las autonomías indígenas, y la segunda mesa de planificación.

«Las mesas de trabajo las vamos a desarrollar a partir del 16 y 17 (septiembre) en Beni, después iremos realizándolas con diferentes pueblos indígenas de Santa Cruz«, dijo.

Reiteró que no conocen a los dirigentes ni a qué regional representan, es por ello que los convocan para que presenten su pliego petitorio.