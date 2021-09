Más de 2.200 escolares en riesgo de no recibir Bono Juancito Pinto en Tarija

Según la Dirección Departamental de Educación, en el primer trimestre estaba en estado “Tolerancia” el 1,25 por ciento de los matriculados y un 0,40 por ciento no se incorporó a las clases

Son más de 2.200 estudiantes, entre nivel primario y secundario, que están en riesgo de no recibir el bono Juancito Pinto. Se trata de escolares que se matricularon, pero luego no asistieron a clases y, por lo tanto, no tienen calificaciones de su rendimiento académico. Los padres de familia explican que hay niños que abandonaron sus estudios por falta de condiciones para la modalidad a distancia, aspecto que debe ser considerado por el Gobierno nacional.

El bono Juancito Pinto es un beneficio que se entrega desde el año 2006, se trata de 200 bolivianos para cada estudiante del ciclo escolar, primario y secundario. Éste es entregado por el Estado a finales de cada gestión educativa, con recursos económicos recaudados de las utilidades de las empresas públicas.

Guillermo Cincko, subdirector departamental de Educación Regular, explicó que, de acuerdo a reglamento, los estudiantes sin notas del primer y segundo trimestre no pueden recibir el bono, porque es un beneficio para los que no abandonan sus estudios.

En ese sentido, los reportes de la Dirección Departamental de Educación indican que en el primer trimestre estaban en estado “Tolerancia” el 1,25 por ciento de los matriculados y un 0,40 por ciento no se incorporó a las clases; juntos equivalen a 2.245 escolares.

“Esa cantidad de estudiantes no tenía calificaciones de su rendimiento académico. Esperemos que, en el segundo trimestre que terminó hace unos días y ahora se está en proceso de cargado de notas, el porcentaje reduzca – comentó Cincko –. Se dio la oportunidad a los que no pasaron clases en el primer trimestre, nivelarse y obtener una calificación en el segundo trimestre, eso también les habilitaría para el bono”.

El maestro informó que en la actualidad se hace un operativo para registrar a los tutores de los estudiantes de cada unidad educativa, de manera que puedan cobrar el bono. La modalidad de pago aún no se hizo oficial, pero estima que sea igual que el año pasado, mediante entidad financiera.

Oscar Tabera, dirigente de la Junta de Padres de Familia de Cercado, indicó que aún no les comunicaron la modalidad de pago, pero igual cree que será mediante las entidades financieras, pero pide corregir los errores del año pasado, cuando en el sistema del banco había problemas por el número de carnet o cambio de tutor del estudiante, factores que incidieron para que los escolares no reciban ese beneficio.

En cuanto a los que abandonaron sus estudios, el dirigente recordó que la creación del bono fue para evitar la deserción del estudiante y continúen sus estudios en el nivel primario y secundario. Sin embargo, en el contexto de la pandemia de la Covid-19, hay quienes desertaron, pero no por voluntad propia, sino por falta de condiciones; como no contar con equipos tecnológicos ni tener conectividad a Internet, mientras que otros se fueron a trabajar al área rural y hay lugares donde no llega la señal de Internet.

“Esto hay que conversar con el Gobierno, para dar una solución. Como padres de familia deseamos que todos reciban, que no excluyan a nadie”, puntualizó Tabera.