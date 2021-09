“Me dijeron golpea a la ventera pero me pagaron Bs 20 por machacar coca”

El acusado dijo que se trasladó con las mujeres en un taxi hacia la tienda de la víctima, en el auto le dieron un martillo grande y le dieron la orden de golpear a la comerciante y no la coca. Este hecho ocurrió en el departamento de Santa Cruz.

Fuente: Red Uno

El menor de 17 años que se encuentra detenido acusado de golpear con un combo a una señora, manifestó que se encuentra arrepentido en su audiencia cautelar encabezada por la jueza de la niñez y adolescencia Evelín Pai.

El joven que enfrenta el delito de lesiones graves, declaró que es estudiante, que vive con su padre desde hace tres años cuando sus padres se separaron y explicó que fue golpeado por su padrastro.

El adolescente acusó a las jóvenes involucradas de engañarlo para robar a la señora de la venta ubicada en la Villa Primero de Mayo, reveló que una de ellas es su hermanastra y la otra amiga de ella.

“El domingo alrededor de las cuatro de la madrugada mi hermanastra me levantó y me dijo que si no quería ganarme unos pesos. Era para machucar coca y me dijo que ganaría Bs 20. La amiga de mi hermanastra me llevó a la tienda de la señora comerciante, porque ella antes había trabajado ahí”,

El acusado dijo que se trasladó con las mujeres en un taxi hacia la tienda de la víctima, en el auto le dieron un martillo grande y le dieron la orden de golpear a la comerciante y no la coca.

“Me dijeron la vas a golpear a la ventera, hay que robarle Bs 30.000 que tiene guardados en un bolso. Cuando llegamos, ellas quedaron afuera, mi hermanastra me escribía por Whatsapp cada rato. Entré a preguntar por cerveza, para comprar cuatro cajas. La señora me atendió bien, yo le dije que no tenía plata y después llegaría un familiar. Ella aceptó, no le hice nada, me daba miedo. Ellas de afuera por teléfono me insistían que la golpee y saque la plata. Una de ellas llegó para preguntar por otra cosa y entonces le di con el combo”, dijo.