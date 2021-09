“Mi vehículo en mi municipio”: Alcaldía lanza campaña para cambio de radicatoria de motorizados

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT), lanzó la campaña “Mi vehículo en mi municipio”, una acción vigente hasta el 31 de diciembre del presente año que servirá para regularizar el parque automotor que circula en la capital cruceña.

Fuente: Prensa Alcaldía Cruceña

“Con esta medida que estamos tomando vamos a poder regularizar lo que hasta hoy hace más de 15 años no se ha hecho la regularización del registro del parque automotor público y privado que no está tributando en nuestro municipio. En el tema público, de los 13 mil que están registrados, solamente significa el 62% del parque automotor, o sea que tenemos más de 30 % que no tributa pero que presta servicio en Santa Cruz, con esta medida vamos a dar la oportunidad con un incentivo tributario de un 60% para todos aquellos que se registren en nuestro municipio. De aquí para delante no se va a dar autorización a ningún parque automotor del servicio público que preste servicio en este municipio si no está registrado y tributando en este municipio”, manifestó Jhonny Fernández, la máxima autoridad de la capital cruceña.

La Ley Autonómica Municipal de GAMSCS Nº 1455 de cambio de radicatoria establece que, podrán acogerse todos los propietarios (contribuyentes) y poseedores de vehículos automotores domiciliados dentro de la jurisdicción del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, que tengan radicado sus vehículos automotores en otros municipios.

En este sentido, los propietarios y poseedores que realicen su cambio de radicatoria al municipio de Santa Cruz de la Sierra y efectúen el pago del Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores (IMPVA) de la gestión 2021 hasta el 15 de octubre del presente año, gozarán de un descuento del 60%; y los que realicen el pago de la gestión 2021 hasta el 31 de diciembre, tendrán descuento del 50%.

El trámite es gratuito y el único requisito es no tener deuda tributaria en el municipio donde actualmente radica su motorizado.

Para iniciar los contribuyentes deben ingresar al link https://egob.gmsantacruz.gob.bo/CambioRadicatoria y seguir los pasos.