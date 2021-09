Mineros exigen a Comibol cumplir el Convenio Quinquenal de 2020

A plan de dinamitazos, más de un centenar de mineros de la Cooperativa “10 de Febrero” se parapetaron en inmediaciones de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), con el objetivo de exigir a las autoridades, el cumplimiento del convenio quinquenal que se acordó en 2020.

Fuente: La Patria

Los manifestantes bloquearon las calles adyacentes de la sede de Comibol, Camacho, Junín, como una medida de presión; reclamaron la presencia de los representantes de la Comibol, para dialogar y llegar a un acuerdo ante el incumplimiento.

PRESIDENTE

El presidente de la Cooperativa “10 de febrero”, Alfredo Quispe, quien formaba parte del masivo bloqueo, en contacto con LA PATRIA, indicó que solicitaron la presencia de las autoridades del Ministerio de Minería y Metalurgia y el directorio de Comibol.

“Queremos la pronta solución de esta situación, ya es más de un año que el convenio quinquenal se firmó. Hasta el momento la Comibol no quiere hacerse cargo, al contrario, quieren la disolución de este convenio”, manifestó Quispe.

Asimismo, anunció que todo este tiempo esperaron pacientemente para que las autoridades de Comibol se pronuncien, sin embargo, como no hubo respuesta, decidieron tomar acciones sobre el asunto, con la toma pacífica de Comibol, entre otras acciones que irrumpieron el centro de la ciudad.

El dirigente minero también señaló que tanto el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gador), como el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), firmaron y reconocieron ese convenio.

“La Alcaldía ya desembolsó un monto de 1.095.000 bolivianos, de igual manera la Gobernación ya está en proceso de desembolso, esas son las instituciones que nos están apoyando, también las juntas vecinales, quienes son los principales perjudicados”, añadió el dirigente.

CONVENIO QUINQUENAL

Este convenio quinquenal es un acuerdo interinstitucional firmado el año pasado el cual comprometía al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gador), al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), y la Comibol, para que el tratamiento y bombeo de aguas ácidas de San José, tenga un apoyo adecuado.

FEDECOMIN

De la misma manera, el presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) Oruro, Roberto Escobar indicó que el tema de las aguas ácidas en el sector de San José, no solo es una responsabilidad laboral, sino que también una responsabilidad ambiental.

“Hemos intentado de alguna u otra forma comunicarnos y hemos pedido que el presidente de la Comibol, Eugenio Mendoza Tapia de la cara, lamentablemente no se ha presentado, no hay esa voluntad de reunirse. Ahí se nota la irresponsabilidad, es lamentable la actitud de la corporación, porque para todo hay solución si hay voluntad”, declaró Escobar respecto al conflicto actual.

Hasta horas de la noche, continuaron los mineros con las medidas de presión, quienes indicaron que seguirán bloqueando hasta las últimas consecuencias, ya que al no tener una respuesta del presidente Eugenio Mendoza, radicalizarán las medidas de presión.

Dinamitazos ocasionan molestias a vecinos y destrozos en sus casas

La Patria

La movilización de cooperativistas mineros se instaló ayer en la sede de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para exigir el cumplimiento a un convenio para el bombeo de aguas ácidas de la mina San José. La situación provocó molestia en los vecinos de la zona, quienes denunciaron al periódico LA PATRIA destrozos de sus viviendas a causa de los fuertes dinamitazos.

La manifestación se extendió hasta altas horas de la noche (22:00 horas), así también, las explosiones no cesaron. Los vecinos de las calles Camacho entre Adolfo Mier y Junín expresaron su preocupación, porque sus viviendas son antiguas y existe el riesgo de desplomarse.

La familia Tejerina se afligió por su vivienda, ya que es una de las más antiguas del lugar y los explosivos ocasionaron el destrozo de sus vidrios y rajaduras en las paredes del interior.

“Mi casa se me va caer encima y yo no tengo quien me respalde, yo soy de la tercera edad y no tengo recursos para poner los vidrios. Mi hermano vive en Cochabamba, como voy a tapar los vidrios. Ahora mi casa está apenas, un dinamitazo más que pueden hacer reventar (y) se puede caer”, manifestó una vecina.

La construcción fue una de las más afectadas, debido a que la vivienda tiene más de 100 años en la ciudad.

“Yo desearía que me colaboren, decirles que vayan a dinamitar a otro lado es lo único que puedo decir y que me respondan los vidrios que me han reventado. Ya hay rajaduras de la pared y todo esto es preocupante”, manifestó.

A las 08:00 horas, los cooperativistas se movilizaron en el centro de la ciudad y la sede de Comibol, dejando la calle Camacho con bastante basura.

“Ahí han comido y todito sucio lo han dejado, con sus comidas todo han ensuciado, aquí atrás también están orinando en la pared de mi casa”, dijo la dueña de casa.

De la misma forma, explicó que son pequeñas las dinamitas que se lanzaron, sin embargo, hicieron temblar toda su casa.

“No es justo, nosotros no tenemos la culpa, ni tenemos nada que ver con la situación que ellos tienen. La casa de nosotros les ha costado a mis papás, les cuesta a muchas personas de aquí, que vengan y quieran destruir con sus dinamitas, no es justo”, indicó afligida.