Ministra Prada a Camacho: “Santa Cruz no es su hacienda”

“Señor Camacho, Santa Cruz no es su hacienda, la plaza 24 de Septiembre no es su hacienda ni usted es el patrón de las cruceñas y cruceños”, señaló este sábado la ministra de la presidencia, María Nela Prada, en reproche a los actos de discriminación y racismo propiciados por el gobernador Fernando Camacho, durante los actos protocolares por la efeméride departamental.

Aseguró que Camacho, con sus acciones, nuevamente reveló “ese rostro de intolerancia, ese rostro de racismo, ese rostro de golpismo, cuando al más puro estilo de un rey colonial decide, de manera unilateral, no dar la palabra al indio, no dar la palabra al indígena, no dar la palabra al presidente en ejercicio, elegido democráticamente en las urnas con más del 55 por ciento”.

“Lo que no pueden conseguir en las urnas lo buscan conseguir con violencia, con balas, con agresión. Querían hacer de este septiembre un mes no de celebración para Santa Cruz, sino un mes de confrontación, un mes de violencia, un mes de agresión, de sembrar nuevamente odios”, aseveró.

Acotó que, “como en tiempos de la colonia, como en tiempos de confrontación, como en tiempos de golpe de Estado”, no se respetó los símbolos patrios y comenzó la agresión contra David Choquehuanca, que en esa jornada acudió a las celebraciones de la efeméride cruceña como presidente en ejercicio.

“Lamentablemente, desde el primer momento se buscó imponer, desde la Gobernación de Santa Cruz, cómo debían ser estos actos, señalando que las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia eran invitadas a un acto que ya estaba prácticamente definido cómo debía desarrollarse, y parte de esto tuvo que ver con nuestros símbolos patrios”, sostuvo.

Prada indicó que “desde el primer momento en el que se señaló que no iba a estar la wiphala, nosotros hicimos conocer que es un símbolo patrio y lo que se señaló desde el Gobierno nacional es que en los cuatro mástiles estén la bandera tricolor, la bandera del departamento de Santa Cruz, la wiphala y la bandera con el patujú, esa fue nuestra posición; sin embargo, la Gobernación no quiso que vaya ninguna, ni la wiphala ni la bandera del patujú”.

Lamentó que Camacho “no haya aprendido absolutamente nada” de lo que representa la wiphala como símbolo patrio y lo que es “vivir en democracia”. Remarcó que se tomarán las acciones correspondientes porque no se permitirá “en ningún departamento, en ninguna ciudad, en ningún municipio, en ninguna comunidad actos de racismo, actos de discriminación”.

Fuente: ABI