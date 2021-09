Ministro Lima asegura que caso Mariscal no quedará impune

Por una actuación negligente de la Fiscalía de Tarija

La autoridad señaló, que sin perder foco en la causa principal, se debe determinar la responsabilidad administrativa o penal de quienes estuvieron a cargo de la investigación sobre la desaparición del periodista Mariscal, quien fue visto por última vez el 19 de enero de 2014 en la casa de su ex pareja, Gabriela Torrez.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, a su paso por Tarija, se refirió sobre el caso de Cristian Mariscal asegurando que hubo una actuación negligente por parte de los investigadores y funcionarios del Ministerio Público, por lo que anunció una auditoría y un proceso en contra de los responsables de tener sin resultado el caso, pero además afirmó que el caso no puede quedar impune.

“La responsabilidad que ha habido del Ministerio Público y del Órgano Judicial en la desaparición de elementos esenciales de prueba en este caso necesitan una auditoría al proceso y un trabajo de revisión del Ministerio Público (…) la contaminación de prueba y todos los hechos en este proceso que seguimos en detalle son muy graves”, declaró. Añadió que se tiene que esclarecer si hubo o no encubrimiento, pero además dijo que “no puede quedar en impunidad de ninguna manera”.

En ese sentido, la autoridad refirió que además de impulsar la investigación de la causa principal, que es descubrir la verdad histórica de los hechos en la desaparición del periodista, que fue visto por última vez el 19 de enero de 2014, también se debe procesar a los operadores de justicia asignados al caso. Mediante una auditoría se determinará si se trata de una responsabilidad administrativa o incluso penal.

Para ello, el Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima (Sepdavi), que es una unidad dependiente del Ministerio de Justicia, tiene la tarea de contactarse con las víctimas, que serían los familiares de Cristian y su abogado, Tamer Medina.

“Definitivamente, si hay negligencia y hay responsabilidad en la investigación de las causas tiene que haber responsabilidad de todos los actores que han obrado negligentemente”, dijo Lima a tiempo de señalar que por el momento no se va a referir a la actuación en particular del ex fiscal Gilbert Muñoz, quien estaba a la cabeza de la Fiscalía entonces, “No creo que sea responsable plantear la estrategia de un caso, cuando se inicie estaremos nuevamente en Tarija”, agregó.

Sin embargo, recalcó que no se debe permitir que la auditoría al actuar de los ex investigadores, impida el avance de la causa de fondo, por lo que el Consejo de la Magistratura definirá el procedimiento a seguir.

Al respecto, la presidenta de la Plataforma contra la Trata y Tráfico de personas, Melania Torrico, felicitó la acción del Ministerio, indicando que ésta debe ser la instancia que actúe como parte querellante para que se pueda definir grados de responsabilidad.

“Yo siempre he impulsado que el Ministerio de Justicia pueda estar a la cabeza. Se le dijo a la familia Mariscal que deje al señor Medina para que el Ministerio sea la instancia querellante (…) que inicie acciones contra las autoridades”, declaró.

Al mismo tiempo, Torrico confirmó que el Ministerio Público la convocó a dar su declaración informativa, pero dijo que al momento se encuentra en La Paz y se presentará al retornar. Aunque cuestionó que no se le haya tomado el testimonio cuando se presentó ante el fiscal departamental, Wilson Tito.

La presidenta de la Plataforma aclaró que al momento se encuentra en la Sede de Gobierno para presentar parte de las pruebas que habría recolectado y que posteriormente llegará a Tarija para presentarlas públicamente, aunque no especificó el contenido ni la fecha.

El País intentó contactar al abogado Tamer Medina para conocer su postura sobre las declaraciones y lineamientos desde el Ministerio, pero no se obtuvo una respuesta.

Fiscalía investiga presunto homicidio

Al momento existe una investigación abierta por parte del Ministerio Público por el presunto delito de homicidio contra autores.

Mariscal fue visto por última vez el 19 de enero de 2014 en la casa de su ex pareja, Gabriela Torrez, cuyos mismos vecinos aseguran haber escuchado golpes y fuertes ruidos, además de haber visto a albañiles ingresar y salir del domicilio.