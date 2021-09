Mira el video oficial de ‘No se toca’ de Anabel Angus

Fuente: Unitel

Anabel Angus estrenó la tarde de este viernes el videoclip oficial de ‘No se toca’, canción que pertenece al segundo disco de Calle 7. El audiovisual fue lanzado a nivel nacional en la red Unitel y en redes sociales de Calle 7. Anabel no ocultó su emoción por el estreno del videoclip y agradeció a aquellos que le están apoyando en esta nueva faceta de su carrera.

Con un par de lágrimas, de pura emoción, Anabel expresó sus sentimientos haber hecho público el video oficial de ‘No Se Toca’.

«Gracias a todos, quiero ser sincera, Calle 7 siempre me ha sacado de mi zona de confort y saca lo mejor de mi. Es algo que me ha costado. He tenido mucho apoyo, algunas críticas, sentí de todo», expresó la presentadora.

Y agregó que «estoy aprendiendo algo más en mi vida, lo hago con mucho cariño, mucha humildad, mucho trabajo. Con un tremendo equipo como es el de Calle 7. Gracias por la oportunidad, espero que les guste, es algo hecho con amor», dijo Anabel Angus.