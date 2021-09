Modelo, víctima de violencia: “Me armé de valor para denunciarlo y acabar con este sufrimiento”

Guider Arancibia Guillen / SANTA CRUZ

Una modelo de 29 años que enamoró más de un año con su pareja, Álex D. Q., reveló que durante su relación el hombre era impulsivo, agresivo y que la última vez, no solo la golpeó en el piso, sino que hasta le arrancó las pestañas y también los frenillos de sus dientes.

Junto a su abogado defensor, Néstor Higa, la víctima relató que “enamoramos más de un año y durante ese tiempo me dio tantas palizas que hasta pensé que me iba a matar cualquier rato. Esta última vez estaba tomado y en plena calle me pateó en el piso, me golpeó la cabeza, me arrancó las pestañas, me desprendió los frenillos de mis dientes. Cada vez pedía disculpas y así pasaba y otra vez hasta que ante el clamor de mis familiares me armé de valor para denunciarlo y acabar con este sufrimiento. Tiene que pedir perdón a Dios”.

Revisión del celular

Un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia señala que la modelo fue agredida el 24 de septiembre en la zona del barrio Urbarí y segundo anillo. Tras revisar su teléfono, el hombre la agredió en el interior de su vehículo, golpeándole la cabeza en el tablero y le asestó golpes en diferentes partes del cuerpo. Cuando la indefensa mujer salió del vehículo, incluso la azotó con un cinturón.

Agresor cae en una celada

Luego de la denuncia de la víctima, el brutal agresor se comunicó por teléfono con los policías a los que ofreció dinero para evadir el caso y borrar el historial. Los agentes simularon aceptar la propuesta como parte de una celada para detenerlo.

Inicialmente fue aprehendido por orden del fiscal anticorrupción Diego Toro, para que responda por el delito de cohecho activo. Se le secuestró de su poder Bs 2.300, que tenía en su poder a tiempo de encontrarse con los policías, y la Fiscalía ya presentó la imputación en contra del agresor y pedirá su detención preventiva.

El sujeto se abstuvo de declarar ante el fiscal haciendo uso de su derecho constitucional. Una vez sea cautelado por cohecho activo debido al intento de soborno a los policías, será derivado ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, para responder por el delito de violencia familiar y doméstica contra su pareja.

Otro caso

Mientras tanto la Felcv, realiza rastrillajes en busca de otro agresor identificado como Daniel Junio Martínez Aponte, exfuncionario público, denunciado por golpear a su novia y desfigurarle el rostro.

El hecho se registró la noche del viernes pasado, cuando Daniel y su pareja Nicol B., salieron de un boliche, ambos suben a un taxi y el hombre comienza a golpearla. Fue el taxista quien alertó del hecho a la Policía.

Los oficiales auxiliaron a la mujer que fue remitida a un centro médico para que curen sus heridas, pero a la fecha Daniel Martínez se encuentra prófugo.