Niño de un año sobrevivió al trágico accidente de Morochata, su madre lo protegió

Lamentablemente la progenitora y hermanita del menor perdieron la vida.

Fuente: Red Uno

Un bebé de 1 año y 10 meses, Johan Josué Ledezma, sobrevivió al accidente en la ruta a Morochata al ser protegido por los brazos de su madre, misma que lamentablemente perdió la vida en el hecho.

Desde ese día Johan se encuentra en la Clínica “Santa Rita”, afortunadamente se encuentra estable, se le realizarán otros exámenes para descartar cualquier problema de salud. Su madre Fidelia Otalora Herbas (30) y Jenny Mary Ledezma Otalora (6), perdieron la vida.

“Fue a visitar a sus padrinos, cuando se estaba viniendo pasó esto. En el hospital me dijeron que mi hijito está estable, no tiene fracturas (…) La última vez que hablamos me dijo que se iban a venir en la flota, yo le llamaba en la mañana pero no me contestó más”, contó el papá de Johan.