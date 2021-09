Se sigue desarrollando la operación de pinzas para darle un sostén institucional a la ficción del “golpe de estado”, a través de: 1) la explotación desde el Congreso de las vulnerabilidades de Carlos Mesa en el caso Quiborax, operativo que sus propios parlamentarios no vieron venir en la Comisión Mixta de Justicia Plural; y 2) la búsqueda del “quiebre emocional” -confesada por Juan Ramón Quintana- de la ex presidente Jeanine Añez, presión que también se estaría ejerciendo sobre sus dos ex ministros detenidos.

Fuente: Publico.bo (La Semana Política)

Aunque parece poco probable que se dé una abierta viabilización del juicio de responsabilidades por parte de las bancadas de oposición, el riesgo estaría en un goteo de “disidencias” más o menos toleradas (como las ya anunciadas por el FRI y UCS).

Ante este panorama, puede ser importante instalar la cuestión del Voto Nominal en caso de llegarse a la sesión de la ALP para ese juicio, de manera que se registren responsabilidades éticas ante la historia.

Ex abogado de Evo revisará actas

La semana que acaba de terminar comenzó con la noticia de que el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, se propone impulsar una “revisión manual de 35.000 actas” de las elecciones del 2019.

Los principales cuestionamientos a la idea señalan la falta de idoneidad del funcionario para esa tarea, teniendo en cuenta que se desempeñó como abogado personal de Evo Morales hasta poco antes de asumir su cargo.

Confiarle la revisión sería, como se dice coloquialmente, “dejar al ratón cuidando al queso”. En un tema, además, que ya fue zanjado por el análisis integral vinculante realizado por 60 expertos de la OEA a ese proceso electoral.

El cohete misterioso

El martes, desde tierras aztecas llegó un relato más propio de la literatura fantástica que de la memoria histórica, con la versión incluida por el cantinflesco AMLO en el segundo libro que publica en su gestión presidencial, sobre una rocambolesca maniobra que habría realizado el piloto de la aeronave que sacó a Evo Morales de Bolivia para esquivar un “cohete mortal”.

Llama la atención que el tema recién salga a la luz casi dos años después de la fuga de Morales, como si el piloto o el mandatario mexicano hubiesen tenido una milagrosa recuperación de memoria.

Más llamativo aún es que los ocupantes de la aeronave, como el “conmocionado” Álvaro García Linera, no hubiesen notado en el momento la maniobra evasiva.

¿Y qué decir del hecho de que el aeropuerto de Chimoré, desde donde hipotéticamente se habría lanzado el misil, estaba ocupado en ese instante por 15.000 cocaleros, que no vieron absolutamente nada de lo relatado?

Seis ejes, cero transformación

El ministro de justicia Iván Lima presentó una nueva propuesta de reforma del sistema judicial, en momentos en que amplios sectores de la ciudadanía piden tribunales independientes, en consonancia con lo planteado por la misión de la CIDH-GIEI.

Probablemente concebido para generar una apariencia reformista de cara al escenario internacional, el proyecto de los “seis ejes” no incluye un recambio a corto plazo de actores fundamentales en la administración de justicia, como el Fiscal General, ni el pleno restablecimiento de las garantías procesales constitucionales, incluyendo la defensa en libertad para ex mandatarios y ex senadores.

Estado Menor del Pueblo

Evo Morales presentó a su “Estado Mayor del Pueblo”, como nuevo eje de organizaciones sociales en torno a su proyecto personal. Es sintomático que la Central Obrera Boliviana no participe en la iniciativa, lo que denota una contracción significativa del bloque evista, que podría ser llamado más precisamente “Estado Menor”.

No pasó desapercibida la inmediata jugada del presidente Luis Arce de acercamiento a la COB, lo que indicaría una estrategia de ir recogiendo piezas para el armado del “luchismo”, algo de lo que ya habíamos visto indicios en los coqueteos del gobernante con el Partido Socialista 1.