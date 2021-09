La creación de una Cámara Privada Fluvial que reúna los esfuerzos e iniciativas para encarar la “pandemia de la Hidrovía” es la principal conclusión del foro virtual denominado Futuro de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

A la fecha, esta ruta está golpeada por el “bajo calado”, una situación que afecta a los operadores logísticos con grandes incrementos en los fletes y del Puerto Rosario (Argentina).

El citado evento del jueves fue organizado por el periódico La Razón y su homólogo argentino Clarín. Los panelistas fueron Carlos Gill Ramírez, presidente del Directorio de Ferroviaria Orienta SA (Bolivia); Javier Giménez, vicepresidente de GICAL S.A. Almacenes Generales de Depósito y director de Sarcom S.A., operador de los puertos graneleros más grande del Paraguay; Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales de Argentina y Michel Chaim, presidente de Bionave Navegação SA y socio controlador de Puerto Cáceres (Brasil).

La conformación de la “Cámara Privada Fluvial” fue propuesta por Gill Ramírez, quien precisó que esta entidad deberá aglutinar a todos los operadores logísticos de los países que hacen uso de la Hidrovía para coordinar integralmente con todos los puertos y maximizar así la eficiencia de este canal comercial.

“Es vital que las empresas de transporte, los puertos y las navieras se unan estratégicamente para el beneficio final de nuestros clientes, porque todos tenemos que hacernos responsables de la Hidrovía, cada uno en su papel que le toca, pero interactuando como un engranaje de circuito logístico que involucre a los actores públicos y privados, enfocado en agilizar el comercio exterior, incrementando la capacidad y reduciendo los costos”, expuso Gill.

Este planteamiento nace motivado por las adversidades que la pandemia puso en frente del sector del transporte en general y del transporte naviero en particular. “Ya estamos en septiembre del 2021 y la ‘pandemia de la Hidrovía’, como la he bautizado, no nos puede contagiar, debemos reunirnos para aglutinar esfuerzos y aplicar las soluciones prácticas con responsabilidad ambiental de la gestión hídrica sostenible”, remarcó el empresario.

La Hidrovía, ubicada en el departamento de Santa Cruz (Bolivia), es una puerta hacia el Atlántico y una alternativa a los puertos en el Pacífico, principalmente chilenos. Junto a la Hidrovía está el sistema con tres puertos en operación sobre el Canal Tamengo: Puerto Aguirre, Puerto Jennefer y Puerto Gravetal.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en 2020 el movimiento de carga presunta de exportación por la Hidrovía Paraguay-Paraná alcanzó las 223.526 toneladas, mientras que de importación 656.301 toneladas.