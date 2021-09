Pasajero baleado en La Paz tendrá que pagar más de Bs.15.000 por una operación

El pasajero que sufrió dos impactos de bala producto de una discusión con un taxista, tendrá que cancelar más de 15 mil bolivianos por una intervención quirúrgica por tener una fractura en el brazo.

Fuente: Unitel

“Me tienen que operar, son los dos huesos de brazo que me tiene que intervenir uno es una fractura y el otro es un hueso astillado, lo que tienen que operar son restos de bala en mi brazo, hoy me tienen que operar, me dijo que es algo complicado mi caso me dijo el médico que me está atendiendo. Es un monto muy elevado de 15 mil a 20 mil bolivianos lo que tengo que reunir para mi operación”, contó la víctima.

Este caso ya fue de conocimiento policial y la Fiscalía abrirá el caso por el delito de Homicidio en grado de Tentativa.

“Se ha colectado la información ya que se encontraban siete cámaras del lugar donde se describió todos los hechos, también se convocó a tres personas que acompañaban a la víctima. Según la víctima el taxista tendría una constitución robusta”, informó el fiscal de Materia, Keneth Verastegui.

Los peritos y experto realizarán un identikit para distribuirlo en toda la ciudad de La Paz con el objetivo de buscar al taxista que baleó a su pasajero por no haberle cancelado una tarifa de 50 bs.