Patty observa juicio contra Áñez y dice que Lima debe renunciar “si no tiene capacidad”

Fuente: Correo del Sur

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, manifestó este lunes que la expresidenta Jeanine Áñez no debe ir a un juicio de responsabilidades porque no fue presidenta electa, por lo que pidió la renuncia del ministro de Justicia, Iván Lima al señalar que él “se equivoca”.

La exmandataria cumple este lunes seis meses de detención preventiva en la cárcel de Miraflores por los hechos ocurridos el 2019, a denuncia de Patty.

“La justicia no está avanzando y debe trabajar por el pueblo boliviano. No compete un juicio de responsabilidades, ella no es una presidenta electa, no compete un juicio de responsabilidades. Está equivocado el ministro de Justicia, Iván Lima, que debe renunciar si no tiene la capacidad y se equivoca”, declaró Patty en rueda de prensa.