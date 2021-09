Patty presenta memorial a la ALP para que Añez sólo sea procesada por vía ordinaria

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty informó este lunes que, junto a su abogado Marcelo Valdez, presentó un memorial dirigido a la presidenta a la Comisión Mixta de Justicia Plural, la senadora Patricia Arce, para que las proposiciones acusatorias contra la expresidenta Jeanine Añez no se lleven a un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa, sino a la vía ordinaria.

“Hemos presentado (el memorial) haciendo conocer la ley, que no se puede hacer juicio de responsabilidades. La señora (Jeanine Añez) no es presidenta; no ha sido presidenta ni con sucesión constitucional, ni electa, simplemente es usurpadora. Vía penal nomás se puede hacer juicio a la señora”, declaró Patty a la prensa.